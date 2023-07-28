'Искренне благодарны за всю полученную помощь': Зеленский встретился с премьером Катара. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 июля, провел встречу с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, который находится с визитом в Киеве. Это первый визит катарского чиновника в Украину.

Видео дня

О встрече сообщили в Офисе президента. Глава государства отметил важность первого визита премьера Катара в нашу страну как проявление поддержки и солидарности.

Владимир Зеленский поблагодарил Катара за поддержку и оказанную гуманитарную помощь.

"Ценим этот визит и считаем его важным проявлением поддержки и солидарности Катара с нашим государством. Искренне благодарны за всю полученную от Катара помощь", – сказал Зеленский.

Со своей стороны Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани пересказал поздравления от Эмира Катара и сообщил о намерениях своего государства выделить 100 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Зеленский проинформировал катарского министра о ежедневных ракетных ударах России по Одессе – по исторической части города и портовой инфраструктуре.

В этом контексте стороны обсудили дальнейшие шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и продолжению безопасного функционирования "зернового коридора".

Также обсудили украинскую формулу мира и План восстановления Украины.

"Особое внимание было уделено вопросам реализации украинской "формулы мира" и плана восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский особо отметил возможности для катарских инвесторов участвовать в программах развития и восстановления Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский встретился с премьером и президентом Болгарии в Софии. Темами переговоров стали оборонное сотрудничество, украинская формула мира и общие возможности в Черноморском регионе. В ходе визита также была заключена совместная декларация о поддержке членства Украины в НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!