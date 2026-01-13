'Исходя из конкретного опыта': премьер Хорватии призвал Украину никогда де-юре не отказываться от своих территорий

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Украина не должна де-юре отказываться от оккупированных Россией территорий. Такую позицию он озвучил в Загребе во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находился в стране с официальным визитом. Пленкович прямо сравнил нынешнюю ситуацию Украины с опытом его страны, пережитым в прошлом.

Позиция премьера Хорватии была обнародована во время общения с журналистами. Глава хорватского правительства также объяснил видение Загреба относительно гарантий безопасности для Украины и подходов к возможным договоренностям с Россией. По его словам, уступки в вопросе территориальной целостности могут иметь долгосрочные негативные последствия.

"Проблема заключается в том, что Россия сначала хочет подписать соглашение, а затем прекращать огонь, но Коалиция желающих предложила сначала прекращение огня как первый шаг, а затем соглашение как следующий", – сказал он.

Опыт Хорватии

Андрей Пленкович подчеркнул, что позиция Загреба базируется не на теории, а на собственном историческом опыте. Он предостерег Украину от любых шагов, которые могли бы юридически закрепить потерю части территорий.

По его словам, де-юре отказ от оккупированных земель стал бы опасным прецедентом. Премьер отметил, что такой шаг выглядел бы как вознаграждение для агрессора и создал бы проблему, которую впоследствии было бы трудно объяснить и защитить на внутреннем уровне.

"Украина никогда не должна де-юре отказываться от оккупированной территории. Это очень важная тема, потому что это будет вознаграждением для агрессора или уступкой, которую невозможно будет защитить внутренне", – подчеркнул Пленкович.

Он также обратил внимание на более широкий международный контекст, в котором действует Россия. По словам премьера, Москва пытается использовать войну против Украины как инструмент для восстановления отношений с Соединенными Штатами.

Российские цели

Пленкович отметил, что параллельно Россия стремится к снятию санкций и возвращению к полноценному присутствию на международной арене. В этом процессе, по его словам, Украина рассматривается Кремлем как средство достижения политических целей.

В то же время премьер Хорватии отдельно остановился на вопросе гарантий безопасности. Он повторил, что хорватские войска не будут развернуты на территории Украины, но Загреб и в дальнейшем будет искать другие форматы поддержки.

Речь идет, в частности, о политической, энергетической и других видах помощи, которые Хорватия уже предоставляла с начала полномасштабной войны. Пленкович напомнил, что его страна поставляет Украине часть необходимых энергетических технологий для восстановления инфраструктуры после российских атак.

Гарантии безопасности

Андрей Пленкович также вспомнил о собственном опыте Украины в вопросах международных гарантий. Он напомнил о Будапештском меморандуме, который, по его словам, не был должным образом поддержан государствами-подписантами.

Премьер отметил, что этот пример остается важным предостережением для Киева при обсуждении новых форматов безопасности. Именно поэтому, по его мнению, любые договоренности должны опираться на реальные механизмы сдерживания, а не только на политические заявления.

Пленкович добавил, что Хорватия последовательно поддерживает оборонные усилия Украины. Он подчеркнул, что в Загребе осознают более широкий смысл этой войны, ведь речь идет не только о защите украинского государства.

"Украина борется не только за себя, она борется за европейскую демократию и свободу", – сказал он, комментируя позицию хорватского правительства.

Военная помощь

Премьер Хорватии подробно остановился на объемах помощи, которую его страна уже предоставила Украине. По его словам, за последние несколько лет правительство приняло 15 пакетов военной поддержки.

Последний из них был утвержден на заседании правительства на прошлой неделе. Пленкович уточнил, что Хорватия также присоединилась к Приоритетному списку потребностей Украины, известному как PURL, который координирует НАТО.

Этот механизм, по словам премьера, позволяет закупать вооружение, которое производится исключительно в Соединенных Штатах. Таким образом, поддержка Украины осуществляется не только на двустороннем уровне, но и в более широкой координации с союзниками.

"Сегодня мы говорили о нашем вкладе в Украину – дружественную страну, жертву российской агрессии", – отметил Пленкович.

Оборонные расходы

Отдельное внимание премьер уделил теме оборонных расходов Хорватии. Он сообщил генеральному секретарю НАТО о выполнении обязательств, взятых страной в предыдущие годы.

По его словам, 2025 год завершился с показателем расходов на оборону на уровне 2,78 процента ВВП. Это превысило бюджет Министерства обороны, который достиг 1,9 миллиарда евро.

Пленкович подчеркнул, что значительная часть средств была направлена на модернизацию. Доля таких расходов составила 34 процента при минимальном требовании НАТО в 20 процентов.

Он добавил, что эти усилия сопровождались закупкой современных систем вооружения. Среди них – самоходные гаубицы Caesar и танки Leopard.

Премьер Хорватии также сообщил об использовании новых финансовых механизмов в сфере обороны. Речь идет, в частности, о кредитах SAFE, которые позволяют финансировать расходы на оборону в среднесрочной перспективе.

По его словам, в рамках этого инструмента Хорватия запросила 1,7 миллиарда евро. Эти средства планируют направить на покрытие оборонных потребностей в ближайшие годы.

Пленкович подчеркнул, что сейчас Европа и мир находятся в сложных условиях. Среди ключевых вызовов он назвал глобальные угрозы, продолжающуюся российскую агрессию против Украины и проблемы с соблюдением международного права.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как хорватское правительство приняло 15-й пакет помощи Украине. Он предусматривает передачу оборудования производства и меры по технической поддержке энергосистемы. Общая стоимость помощи, которую получит наше государство, составляет 625 тысяч евро.

