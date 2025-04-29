'Иногда приходится оказывать давление, а иногда – обещать награды': Венс заявил, что переговоры о завершении войны 'в самом разгаре'

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры относительно завершения войны России против Украины "в самом разгаре". У администрации американского президента Дональда Трампа иногда "есть разочарование" как в россиянах, так и в украинцах.

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В интервью одному из лидеров движения MAGA Чарли Кирку, Вэнс отметил, что Трамп не позволяет своей команда "сдаться" и выйти из мирных переговоров. Чиновник сказал, что сейчас настроен более оптимистично, чем две недели назад, а две недели назад был более оптимистичен, чем двумя месяцами ранее.

По его словам, иногда приходиться оказывать давление, иногда проявлять большую дружелюбность, иногда обещать награды, а иногда – наказание.

"Такова природа переговоров: вы ходите туда-сюда. И иногда вы уже хотите развести руками, но президент Трамп не позволяет нам этого делать. Он постоянно заставляет нас возвращаться за стол переговоров, постоянно найти решение проблемы, сблизить стороны. И это именно та точка, в которой сейчас находятся переговоры", – сказал вице-президент США.

По его словам, Киев и Москва имеют разные видения того, какой должна быть сделка по окончанию войны. Однако, прорывом является уже то, что США "заставили" обе стороны говорить том, чтобы завершить войну.

"То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии – попытаться объединить вместе эти две стороны. Чарли, я не знаю на 100%, что мы сможем сделать. Однако я думаю, что мы очень стараемся. Сегодня я чувствую себя более оптимистично, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичнее, чем двумя месяцами ранее", – резюмировал Вэнс.

Также американский вице-президент высказал мнение, что если война затянется на годы, то Украина якобы проиграет. Однако, по его мнению, все это может в конечном итоге привести к ядерной эскалации.

"В СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, то россияне падут, а украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", – заявил Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вэнс сказал, что для завершения войны нужны "территориальные уступки" от обеих сторон. По его словам, Штаты представили "очень четкое предложение" РФ и Украине относительно пути продвижения к мирному соглашению.

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