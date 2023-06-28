'Мир есть и будет на нашей стороне': Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на заморозку войны

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие опасения и прогнозы о превращении полномасштабной войны в затяжной конфликт не сбудутся. Украина никогда не согласится на сценарий "замороженного" противостояния, и нас в этом поддерживают наши международные партнеры и альянсы.

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Об этом украинский гарант заявил во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции 28 июня. Зеленский заметил ключевую разницу между Киевом и Москвой, как игроков на геополитической арене.

"Украина всегда делала и будет делать ставку на альянсы. Россия же рассматривает всех своих соседей как рабов или врагов. Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, Украина усиливает и будет усиливать партнерства и альянсы, в которых участвует", – указал президент.

Он также добавил, что формула мира Украины способна гарантировать и мирные условия для всей Европы. В этом контексте никакая заморозка войны не допустима, и лидеры ведущих государств прекрасно это осознают.

"Любой замороженный конфликт – это война, которая непременно разгорится, и вопрос только в том – когда и сколько жизней она унесет. Поэтому мир должен быть честным", – резюмировал Зеленский.

Выступая перед депутатами Верховной Рады, президент подчеркнул: Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. В этом году мы должны открыть диалог о полноправном членстве.

"Наша страна к этому готова. И все мы должны рассматривать Европейский Союз для Украины не только как ценностное и экономическое единение, а как безопасность. Евросоюз – это экономическая и институциональная безопасность для нас. А Украина для Евросоюза – это фактор единения", – заметил лидер нации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по случаю Дня Конституции Зеленский вручил высокие государственные награды воинам, мужественно и самоотверженно защищающим суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Глава государства присвоил звание Героя Украины 12 защитникам нашего государства.

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