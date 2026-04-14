'Импульс' для изменений: Фон дер Ляйен на фоне поражения Орбана призвала отказаться от права вето в вопросах внешней политики ЕС

После поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить полномочия ЕС в сфере внешней политики. Она предлагает перейти к голосованию большинством, чтобы избежать блокирования решений.

По данным Politico, Фон дер Ляйен подчеркнула, что правительства стран ЕС должны принимать решения, в частности относительно санкций против России и финансовой поддержки Украины, по принципу большинства, а не позволять отдельным государствам блокировать их с помощью права вето. По ее словам, такие изменения помогут избежать системных блокировок, которые уже возникали ранее.

"Переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике является важным способом избежать системных блокировок, как мы уже видели в прошлом", – сказала президент ЕК.

Как отметили в Politico, Инициатива может вызвать значительные споры, поскольку даже некоторые проевропейские государства могут выступить против потери контроля над решениями и необходимости поддерживать позиции, с которыми они не согласны.

"Впереди много работы. Венгрия возвращается в европейское сообщество", – подытожила фон дер Ляйен.

Заметим, Виктор Орбан, который возглавлял правительство Венгрии 16 лет неоднократно блокировал решения ЕС в сфере внешней политики. В частности он выступал против выделения Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Кроме Венгрии, решение не поддержали Словакия и Чехия.

Напомним, следующее правительство Венгрии не будет оказывать сопротивления для предоставления Европейским Союзом (ЕС) Украине займа в 90 млрд евро, но присоединяться к финансированию кредита не планирует. В то же время будущий премьер-министр Петер Мадьяр собирается и дальше покупать российскую нефть, а также выступает за отмену санкций против РФ после завершения войны в Украине.

Также OBOZ.UA сообщал, в Брюсселе рассчитывали на скорейшее принятие кредита для Украины после победы Петера Мадьяра. В Кипрском председательстве в ЕС уже готовятся вынести этот вопрос на обсуждение на ближайшем Комитете постоянных представителей.

