Путин сам к этому побуждает: Сикорский объяснил, почему нужно отправить в Украину военный контингент западных государств

Отправка в Украину европейского миротворческого контингента рассматривается в рамках формата Weimar+. При этом с позицией России в этом вопросе считаться не собираются. Только Украина может решать, войска каких государств имеют право находиться на ее территории.

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Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире программы "Котрикадзе иностранных дел". По его словам, российский диктатор Владимир Путин сам побуждает к отправке в Украину западных миротворцев.

Сикорский рассказал, что 12 мая в Лондоне состоялись очень продуктивные переговоры на эту тему. Там обсуждали возможность отправки европейского миротворческого контингента в Украину, который будет выполнять так называемую страховочную функцию.

Условием отправки такой миссии является достижение соглашения о прекращении огня.

"У нас есть формат, который называется Weimar+. В него сейчас входят Польша, Германия, Франция, Италия, Испания и Верховный комиссар Евросоюза по внешнеоборонной политике. И вот вчера в Лондоне у нас состоялись очень продуктивные переговоры на эту тему", - рассказал глава МИД Польши.

Сикорский также заявил, что Украина должна быть уверенной в том, что если она в ходе переговоров пожертвует чем-то, то это должны быть последние жертвы с ее стороны.

"Потому что никаким российским гарантиям, которые будут даваться во время этого мирного соглашения, верить нельзя", - подчеркнул польский министр.

Поэтому, по его словам, остается только два варианта: либо членство в НАТО, против которого Россия возражает, или непосредственное военное присутствие на территории Украины.

"Если членство в НАТО исключается, то мы не можем снова оставить Украину на милость Путина", - констатировал польский министр.

Напомним, по имеющейся информации пока только шесть стран из 30, входящих в "Коалицию желающих", выразили готовность направить свой военный контингент в Украину. Среди них - Великобритания, Франция, а также три страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония.

Бывший посол Германии в США и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал мнение: если Штаты не согласятся поддержать миротворческие силы, которые Европа может отправить в Украину после окончания войны с РФ, это спровоцирует "фактический конец НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA, США обсуждают размещение иностранного контингента на территории правого берега Украины в рамках будущих гарантий безопасности. Речь идет о войсках стран-лидеров "Коалиции желающих" Великобритании, Франции, Германии, Польши - по крайней мере так заявлял специальный посланник американского президента по вопросам Украины Кит Келлог.

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