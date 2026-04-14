'Имеет другие приоритеты': Хегсет снова пропустит встречу 'Рамштайн' касаемо Украины – Politico

Глава оборонного ведомства США Пит Хегсет не примет участие во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится на этой неделе. Вместо него представителем США на встрече, которая пройдет в формате видеоконференции, будет руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби.

Это изданию Politico подтвердили неназванные (из-за "деликатности вопроса") американские чиновники. Так или иначе, "это свидетельствует о том, что администрация американского президента имеет другие приоритеты", отмечает издание.

Новый "Рамштайн"

Новая встреча в формате "Рамштайн" состоится уже в среду, 15 апреля.

Встречу возглавят министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Джон Хили соответственно. Всего в виртуальной встрече примут участие более 50 министров обороны из стран, которые поддерживают Украину.

Что говорят в НАТО

Лидер сил НАТО, американский генерал Алексус Гринкевич также не сможет принять участие в видеоконференции. Вместо этого во встрече примут участие его заместитель, главный маршал авиации Великобритании, сэр Джонни Стрингер, и немецкий генерал-майор Ульф Хойсслер, заместитель командующего Службы помощи и обучения НАТО в Украине.

"НАТО продолжает оказывать решающую поддержку Украине. Участие этих двух лидеров в этой встрече гарантирует это", – цитирует издание слова представителя Гринкевича, полковника Мартина О'Доннелла.

У США другие приоритеты

В Пентагоне не предоставили изданию никаких комментариев по этому поводу.

В Politico отметили, что Хегсет лишь эпизодически посещал встречи в формате "Рамштайн". Кроме того, что это "является признаком, что администрация Трампа имеет другие приоритеты", это также свидетельствует о стремлении Белого дома, "чтобы именно Европа взяла на себя бремя поставок оружия Киеву".

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном пересмотре американской финансовой поддержки стран НАТО. По его словам, расходы Соединенных Штатов на оборону союзников достигли значительных объемов и нуждаются в переоценке.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

