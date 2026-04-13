"Мы потратили миллионы": Трамп заговорил о пересмотре помощи США странам НАТО от России. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном пересмотре американской финансовой поддержки стран НАТО. По его словам, расходы Соединенных Штатов на оборону союзников достигли значительных объемов и нуждаются в переоценке.

Видео дня

В Белом доме допускают, что этот вопрос будет тщательно изучен в ближайшее время. Об этом Трамп заявил в понедельник, 13 апреля.

Он подчеркнул, что США тратят значительные средства на поддержку НАТО, в частности для защиты европейских союзников от угрозы со стороны России. По его оценкам, речь идет о триллионах долларов.

"Знаете, мы тратим триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России, если подумать, даже от России", – сказал он.

Американский президент подчеркнул, что такие расходы выглядят дискуссионными и требуют более детального анализа. По его словам, вопрос финансирования Альянса со стороны США может быть подвергнут "очень серьезному изучению".

"И я долго считал это немного смешным, но мы тратим на это триллионы долларов, и я думаю, что это будет подвергнуто очень серьезному изучению", – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия отдельных европейских государств, которые не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!