'Имеем классический цугцванг': дипломат объяснил, в какую ловушку загнал себя Путин, и указал на риск с переговорами

Российский диктатор Владимир Путин продолжает войну против Украины до момента тотального истощения российской экономики. И когда она будет полностью истощена, может прекратиться война, что приведет к краху путинского режима.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA. По его словам, для главы Кремля это способ просто оттянуть собственную катастрофу.

Что будет с Путиным, если он остановит войну

По словам экс-главы МИД Украины, другого варианта у Путина нет, потому что на него может пойти его собственное окружение.

"Скажут прямо: никаких целей не достигнуто, страна в руинах – такой царь нам не нужен. Вот и имеем классический цугцванг. Каждый следующий шаг хуже предыдущего. А финал у этого один. Поражение. Как говорится, флаг ему в руки, пусть тянет дальше", – сказал Огрызко.

По этому поводу экс-чиновник заявил, что переговоры в Абу-Даби могут быть очередной ловушкой со стороны Москвы, потому что Кремль уже внес в Конституцию РФ территорию Херсонской области.

"И если сейчас они скажут: хорошо, мы останавливаемся, то следующим шагом будет вопрос: а как же так, получается, что Украина "оккупировала" часть Херсонской и Запорожской областей? Мы же не можем с этим мириться, будем "восстанавливать территориальную целостность". И война продолжается дальше. Донбасс, мол, уже "решили", потому что "хохлы оттуда ушли". Но остаются еще две области. А потом появится Николаев. Потом Одесса. Потому что это же "новороссия", "исконно русские земли", – сказал бывший глава МИД и добавил, что по ключевому политическому вопросу никакого прогресса нет и не будет.

Переговоры в Абу-Даби – что известно

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые проходили в новом формате после долгого перерыва. Во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

Переговоры проходили при участии украинской делегации: Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Андрея Гнатова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы и Вадима Скибицкого; американской стороны: Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера, Дэна Дрисколла, Алекса Гринкевича и Джоша Грюнбаума; а также российских представителей военной разведки и армии, которых возглавлял глава ГРУ Игорь Костюков.

Как и в предыдущий день, основная часть дискуссии прошла за закрытыми дверями. Встреча длилась более трех часов. Западные журналисты уверены, что переговоры никакого прорыва не принесут.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Зеленский принял доклад украинской переговорной группы по результатам встречи в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Глава государства анонсировал начало новых международных встреч и определил рамку дальнейшей дипломатической работы.

