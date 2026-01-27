УкраїнськаУКР
3-я ракетка мира устроила истерику после разгрома от Свитолиной на Australian Open. Момент попал на видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
3,6 т.
Американская теннисистка Коко Гауфф эмоционально отреагировала на свое фиаско в четвертьфинальном противостоянии с Элиной Свитолиной на Australian Open-2026. Третья ракетка мира с треском проиграла нашей соотечественнице и не сдержала эмоций после поединка, который продлился всего 59 минут.

Соответствующий момент попал в трансляцию игры. Уже после проигрыша Гауфф быстро направилась в подтрибунные помещения стадиона в Мельбурне. Думая, что ее никто не видит, американка выместила всю злость от неудачи на ракетке, которую несколько раз изо всей силы ударила об асфальт.

Инвентарь не выдержал такого агрессивного поведения теннисистки. Ракетка Коко сломалась сразу в нескольких местах и больше не пригодна для игры.

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал мейджора в Мельбурне. Ее соперницей в битве за путевку в решающий поединок турнира станет первый номер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси.

С фанаткой самопровозглашенного президента Александра Лукашенко у нашей соотечественницы крайне негативная статистика – лишь одна победа в шести матчах.

