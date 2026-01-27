'Куда все списали 'Динамо'?' Игрока 'Шахтера' возмутили прогнозами на сезон УПЛ

Полузащитник донецкий "Шахтер" Егор Назарина выразил несогласие с экспертами, которые не видят киевское "Динамо" в чемпионской гонке Премьер-лиги нынешнего сезона. Футболист "горняков" подчеркнул, что именно столичный клуб остается главным конкурентом его команды, а не "Полесье" и ЛНЗ.

Такое мнение Назарина озвучил в интервью сайту Football.ua. 28-летний уроженец Прилук призвал болельщиков и экспертов реально смотреть на вещи, ведь даже девятиочковое отставание динамовцев ничего не говорит об их малых шансах на "золото".

"Я вообще не понимаю, куда все списали "Динамо"? У них девять очков отставания от нас, но "Динамо" есть "Динамо". Они сейчас выиграют пару матчей и тоже будут бороться за чемпионство. Поэтому я сказал бы, что в первую очередь, наш конкурент в борьбе за чемпионство – это "Динамо". Конечно, ЛНЗ и "Полесье" тоже. "Кривбасс" тоже выглядит интересно, первую половину чемпионата прошел достаточно неплохо. В общем, со всеми командами непросто играть в нашем чемпионате, но за первые места, по моему мнению, будут бороться, кроме нас, "Полесье", ЛНЗ и "Динамо", – сказал Назарина.

