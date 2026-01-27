УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Куда все списали "Динамо"?" Игрока "Шахтера" возмутили прогнозами на сезон УПЛ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
699
'Куда все списали 'Динамо'?' Игрока 'Шахтера' возмутили прогнозами на сезон УПЛ

Полузащитник донецкий "Шахтер" Егор Назарина выразил несогласие с экспертами, которые не видят киевское "Динамо" в чемпионской гонке Премьер-лиги нынешнего сезона. Футболист "горняков" подчеркнул, что именно столичный клуб остается главным конкурентом его команды, а не "Полесье" и ЛНЗ.

Видео дня

Такое мнение Назарина озвучил в интервью сайту Football.ua. 28-летний уроженец Прилук призвал болельщиков и экспертов реально смотреть на вещи, ведь даже девятиочковое отставание динамовцев ничего не говорит об их малых шансах на "золото".

"Куда все списали "Динамо"?" Игрока "Шахтера" возмутили прогнозами на сезон УПЛ
"Куда все списали "Динамо"?" Игрока "Шахтера" возмутили прогнозами на сезон УПЛ

"Я вообще не понимаю, куда все списали "Динамо"? У них девять очков отставания от нас, но "Динамо" есть "Динамо". Они сейчас выиграют пару матчей и тоже будут бороться за чемпионство. Поэтому я сказал бы, что в первую очередь, наш конкурент в борьбе за чемпионство – это "Динамо". Конечно, ЛНЗ и "Полесье" тоже. "Кривбасс" тоже выглядит интересно, первую половину чемпионата прошел достаточно неплохо. В общем, со всеми командами непросто играть в нашем чемпионате, но за первые места, по моему мнению, будут бороться, кроме нас, "Полесье", ЛНЗ и "Динамо", – сказал Назарина.

"Куда все списали "Динамо"?" Игрока "Шахтера" возмутили прогнозами на сезон УПЛ
Турнирная таблица чемпионата Украины

На выходных стало известно о том, что лидер "Динамо" Николай Шапаренко подписал новый контракт с клубом. Президент Игорь Суркис прокомментировал это важное решение.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ назвали футболиста "Динамо", которого хотят забрать из команды "любой ценой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!