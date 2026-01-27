С 11 июня по 19 июля 2026 года впервые на стадионах трех стран – США, Канады и Мексики – пройдут матчи 23-го чемпионата мира по футболу. Впервые в его финальной части сыграют 48 сборных, 16 из них будут представлять Европу.

Видео дня

28 мая 1928 года на Конгрессе ФИФА была принята резолюция Французским футбольным союзом, что начиная с 1930 года с периодичностью раз в четыре года будет проводиться мировой футбольный турнир. Большая заслуга в организации чемпионата мира принадлежала бывшему на тот период президентом ФИФА французу Жюлю Риме.

Позади 22 чемпионата, сегодня о трех первых.

Сборная Уругвая – двукратный олимпийский чемпион, первый чемпион мира

Организатором первого чемпионата мира стал Уругвай. Футболисты этой страны дважды, в 1924 и 1928 годах, побеждали на Олимпийских играх.

В кратчайшие сроки в Монтевидео был построен самый большой на то время стадион "Сентенарио", который вмещал 80 тысяч любителей футбола. Чемпионат мира 1930 года прошел с участием сборных 13 стран: Франции, Мексики, Чили, Аргентины, Югославии, Бразилии, Боливии, Уругвая, Румынии, Перу, США, Бельгии и Парагвая.

Полуфинальные матчи закончились с одинаковым счетом 6:1: Аргентина победила США, Уругвай – Югославию. В финале встретились команды Уругвая и Аргентины, повторился финал Олимпийских игр 1928 года. 90 тысяч болельщиков собрал этот матч. Хозяева чемпионата победили – 4:2.

Сборной Уругвая был вручен приз – "Золотой кубок". Изготовлен он был на личные средства Жюля Риме одним из лучших парижских ювелиров. На основании из самоцветов стоит отлитая из красного золота статуэтка крылатой богини Ники, которая держит в поднятых руках восьмигранную чашу.

Лучшим бомбардиром первого чемпионата мира стал аргентинец Стабиле – 8 мячей. Лучшим игроком признали уругвайца Андраде.

Успех пришел в дополнительное время

Второй чемпионат мира 1934 года прошел в Италии. Его 14 финалистов определили отборочные игры, в которых участвовало 30 сборных. Среди них не было сборной Уругвая, первого чемпиона мира, и англичан. В первой же игре итальянцы разгромили сборную США – 7:1, шведы неожиданно обыграли аргентинцев – 3:2, а испанцы победили бразильцев – 3:1.

В четвертьфинал вышли только представители европейского футбола. В полуфиналах сборная Чехословакии обыграла команду ФРГ – 3:1, а итальянцы победили австрийцев – 1:0. Матч за бронзовые медали завершился победой сборной ФРГ над командой Австрии – 3:2.

10 июня 1934 года в Риме две лучшие команды турнира должны были ответить на вопрос, волновавший всех – кто будет вторым чемпионом мира, сборная Италии или сборная Чехословакии. В дополнительное время победы добились хозяева чемпионата – 2:1.

Футболисты сборной Италии стали обладателями Кубка мира. Федерация футбола страны наградила своих игроков медалями "За спортивную храбрость". Помимо этого, от меценатов каждый футболист получил по автомобилю "Фиат" и большую денежную премию.

Лучшими игроками второго чемпионата мира были названы вратарь сборной Чехословакии Планичка и нападающий чемпионов мира Меацца. Лучшим бомбардиром стал Неедлы (Чехословакия) – 5 мячей.

Итальянцы отстояли звание чемпиона мира

Третий чемпионат мира 1938 года проходил во Франции. Вновь бойкотировали Мундиаль уругвайцы, первые чемпионы мира, и англичане.

2 июня 15 сильнейших команд вступили в борьбу за обладание футбольной короной. Они определились после проведения игр в отборочных группах.

В первом полуфинальном матче встретились сборные Венгрии и Швеции. Венгерские футболисты, не прилагая особых усилий, добились победы – 5:1. Напряженно проходила вторая полуфинальная встреча Италия – Бразилия. В дополнительное время итальянцам удалось добиться успеха – 2:1.

В споре за бронзовые медали сборная Бразилии победила шведов – 4:2. 19 июня на парижском стадионе "Стад Олимпик де Коломб" состоялась финальная игра третьего чемпионата мира. Многие отдавали предпочтение сборной Венгрии, которая в ходе турнира показала отличную игру во всех линиях. Но 60 тысяч зрителей, заполнивших трибуны, стали свидетелями победы сборной Италии – 4:2. Сборная этой страны во второй раз подряд стала чемпионом мира, еще на четыре года завладев золотой богиней Никой. Лучшим игроком чемпионата был признан Леонидос Да Силва (Бразилия), он же стал лучшим бомбардиром Мундиаля, забив 8 мячей.

После третьего чемпионата мира во Франции состоялись еще 19 мунидиалей. 23-й пройдет в 2026 году на стадионах США, Мексики и Канады с участием 48 сборных в финальном турнире. Ждать осталось недолго.