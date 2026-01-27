27 января 1945 года воины 1-го Украинского фронта освободили узников Аушвица, открыв миру правду о конвейере смерти, унесшем жизни 6 миллионов евреев, из которых полтора миллиона были нашими соотечественниками.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голокосту, але водночас маємо визнати гірку правду: пасивна пам’ять не стала запобіжником від нових геноцидів. Доказ цього – російська агресія проти України.

Світ не має права бути засліпленим або заскоченим. Запобігання новим трагедіям неможливе без рішучої готовності діяти на випередження та невідворотного покарання для воєнних злочинців. Лише справедлива відплата за злочини може гарантувати, що гасло "Ніколи знову" нарешті стане реальністю.