Начальница таможенного поста заставила подчиненных собирать для нее взятки: она отсидела три года, а теперь владеет спортцентром и покупает элитные машины

Таможенный пост "Луцк" Волынской таможни, на котором детективы НАБУ нашли 850 тыс. долларов наличных, не впервые попадает в коррупционный скандал. Елена Мищук, возглавлявшая пост более десяти лет назад, была осуждена за создание целой системы поборов. 14 таможенников собирали взятки и передавали ей 50% сумм (остальное делили).

Мищук посадили на пять лет, она отсидела всего три и уже находится на свободе. Через несколько месяцев после своего освобождения женщина купила помещение площадью почти четыре тысячи квадратных метров и открыла в нем спортивный комплекс. В ее собственности – два элитных автомобиля Mercedes-Benz, один из которых в салоне стоил около 250 тыс. евро.

Похоже, пример бывшей руководительницы новых таможенников с поста "Луцк" не напугал, ведь, как удалось выяснить НАБУ, сбор взяток продолжается до сих пор. О том, чем сейчас занимается чиновница, которую осудили за коррупцию на таможенном посту "Луцк" еще десять лет назад, читайте в материале OBOZ.UA.

Вышла из тюрьмы и разбогатела

Елена Мищук, которая работала начальницей таможенного поста "Луцк", услышала приговор Ковельского горрайонного суда еще 10 лет назад. Женщина отсидела три из пяти лет и вышла на свободу. Арест с ее имущества сняли, никаких претензий у правоохранителей к ней нет. Свою вину она искупила, проведя почти три года в тюрьме.

Еще в 2014-м во время обысков у Мищук дома нашли 141,1 тыс. долларов и 7 тыс. евро. Эти деньги, конечно, конфисковали. Но вполне вероятно, что это была лишь незначительная часть накопленных средств, которые таможня держала, например, на текущие расходы.

Судя по описанной схеме, Елена Мищук собирала значительно большие взятки. На нее работали 14 таможенников, которые ежедневно собирали взятки на таможне. 30% забирали себе, а 70% – передавали начальнику сектора таможенного оформления. Тот оставлял себе 8%, а 62% передавал начальнику таможенного поста Елене Мищук. Кстати, в суде установили, что ставка Мищук менялась: когда вместо начальника таможенного сектора в схеме задействовали ее заместителя, он оставлял себе не 8%, а 20%, поэтому Мищук оставалось всего 50% с каждой взятки.

Сколько за свою карьеру успела "заработать" Елена Мищук, неизвестно. Однако и сейчас, уже находясь на свободе, Мищук тратит миллионы гривен. Уже бывшая чиновница вышла из тюрьмы в феврале 2017-го. А уже в следующем году она вместе с мужем и сыном официально стали владельцами ООО "Лайм Фит Клуб". Площадь комплекса – около 4 тыс. кв.м.

Чистая ежемесячная прибыль ОООшки в 2025-м – 212,3 тыс. грн (данные Opendatabot). Назвать спортивный клуб большим и успешным бизнесом с такой официальной прибылью трудно. Сейчас Елене Мищук 53 года.

Она владеет двумя автомобилями: Mercedes-Benz GLE-Class 300d 2019 г.в. и Mercedes-Benz S-Class S AMG 63 2018 года. Оба авто имеют похожие номера: в одном есть цифры "5000", а в другом номере – "6000". Второй автомобиль куплен в феврале 2025-го, чуть меньше года назад. А первый Mercedes-Benz Елена Мищук приобрела в августе 2022-го.

Mercedes-Benz GLE-Class 300d 2019 г.в. стоит около 60 тыс. долларов. "Автомобиль в идеальном состоянии. Куплен новым в официальном салоне в 2018 году (цена нового – 270 тыс. евро)", – говорилось в объявлении о продаже авто. Сейчас такое авто на сайтах с объявлениями продается примерно за 100 тыс. долларов (в зависимости от пробега и состояния цена может составлять от 80 тыс. долларов).

Кстати, дочь осужденной за коррупцию чиновницы также имеет автомобиль с цифрой "6000" в номере. В августе 2025-го Наталья Мищук стала обладательницей зеленого Audi A5 2024 года.

Кроме автомобилей, Елена Мищук также покупает и недвижимость. Например, в январе 2026-го она стала обладательницей небольшого дома в с. Струмовка (переулок Затышный) – здесь разместилась целая улица из новых домиков (напоминает коттеджный городок).

Коррупция на таможне продолжается

Найденные 850 тыс. долларов на Волынской таможне – далеко не первый скандал за последние несколько лет. После увольнения Мищук появились новые схемы, о которых уже неоднократно писал OBOZ.UA.

При этом случай Елены Мищук – почти уникальный. В абсолютном большинстве случаев даже те сотрудники, которых задерживают с огромными суммами, остаются безнаказанными. Яркий пример – представитель Волынской таможни Михаил Бурдейный. Несколько лет назад его остановили на элитной машине, когда он перевозил более 700 тыс. долларов. Дело закрыли, а Бурдейный не только вышел сухим из воды, но и продолжил работать на таможне.

Сейчас он занимает должность заместителя начальника отдела аналитически-правовой работы Волынской таможни. Сам чиновник имеет достаточно скромную зарплату, однако его родственники быстро обзавелись недвижимостью, автомобилями, а жена – декларирует миллионные доходы.

Ни скандал с задержанием, ни информация о состоянии семьи Бурдейного не привели к его увольнению. 66-летняя мать таможенника Галина Бурдейная во Львове имеет квартиру площадью 91,5 кв.м в ЖК "Добра Оселя". Кроме того, женщине принадлежит имение в с. Сокольники Львовской области на ул. Панская Гора, в котором проживает таможенник с семьей.

На 70-летнего отца таможенника, Владимира Бурдейного, оформили оранжевый Audi Q8 2020. Сейчас стоимость такого автомобиля составляет около 60 тыс. долларов. В собственности мужчины – два паркоместа во Львове (по адресам ул. Владимира Великого, 10в и 10б).

OBOZ.UA вскоре подробно напишет о главе Волынской таможни и расскажет о том, кто может быть причастен к сбору "черной кассы".