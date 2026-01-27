Эра электрокаров в Украине закончилась? Стоит ли продавать свои авто

Резкий рост тарифов на зарядку электромобилей в Украине может подтолкнуть владельцев таких авто к мыслям о его продаже из-за неэкономичности. Впрочем эксперты советуют повременить с этим – из-за рисков для цен, инфраструктуры и перепродажи авто рынок входит в период турбулентности.

Об этом сообщает "Минфин". Отмечается, что доля электрокаров в структуре украинского авторынка достигает 20-25%, хотя экономность в эксплуатации как преимущество начинает исчезать.

Аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий напомнил, что в последние дни тариф на заправку электрокаров в Украине стремительно вырос – с 16-18 до 30-32 гривен за кВт, то есть фактически вдвое. Это прямо влияет на их экономность в эксплуатации и заставляет некоторых водителей выставлять авто на продажу.

Но эксперт предупредил: на фоне общей затоваренности рынка это грозит обвалом цен из-за переизбытка предложения. В то же время снижение спроса на зарядку на профильных АЗС может заставить последних в ближайшем будущем сбросить цены.

"Есть риск сокращения количества станций, особенно на маршрутах между городами", — считают в Институте исследований авторынка.

Президент Ассоциации рынка электромобилей Украины Вадим Игнатов также утверждает, что АЗС могут возможность снизить тарифы. В частности из-за того, что весной на рынке электроэнергии ожидается улучшение ситуации – усилится гидрогенерация и заработают солнечные электростанции.

"Тариф на зарядку электрокаров будет увеличен, но не вдвое, а на несколько гривен. При таком раскладе эксплуатация электрокаров все равно будет выгодной", — считает эксперт.

"Текущая ситуация с зарядками неприятная, но она не означает "окончание эры электрокаров". Рынок уже проходил ценовые и инфраструктурные шоки — и с топливом, и с электроэнергией. Продавать электромобиль сейчас сложно и часто невыгодно. Рынок перенасыщен предложениями, а спрос тормозится. В таких условиях быстрая продажа по нормальной цене маловероятна", – добавили в Институте исследований авторынка.

Ключевым преимуществом в нынешних условиях остаются домашние зарядки и особенно – порты быстрой зарядки. Полная батарея на таких достигается за 3-4 часа. Резервных вариантов остается несколько:

зарядки на АЗС;

зарядка на портах в гаражах или офисных центрах, где ценники пока ниже (до 24 гривен за кВт);

на крайний случай – от генератора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что рынок бензина и дизельного топлива в Украине остается полностью обеспеченным, а массовые отключения электроэнергии не создают угрозы дефицита. Благодаря диверсифицированной логистике, импорту и государственному контролю топливо стабильно поступает на АЗС без предпосылок для резких ценовых скачков.

