"Имеем договоренности с партнерами по ПВО": Зеленский рассказал о подготовке к "Рамштайну"

На следующем заседании Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") наше государство стремится получить от партнеров дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных и дроновых атак. Встреча состоится в пятницу, 11 апреля, под председательством Германии и Великобритании.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам и миру 10 апреля. По его словам, Украина уже имеет "некоторые договоренности" с партнерами по комплексам ПВО.

Глава государства отметил, что министр обороны Рустем Умеров уже находится в Брюсселе, где завтра состоится "Рамштайн-27".

"Конечно, наш приоритет – это ПВО, и есть некоторые договоренности с партнерами уже, чтобы наша защита неба стала сильнее. Будем работать и дальше с каждой страной, с каждым лидером, которые действительно могут влиять, чтобы российское государство ощущало большую цену за войну – цену, которая неизменно растет для них", – сказал Зеленский.

Накануне президент заявил, что Украина ожидает получить по итогам нового "Рамштайна" еще десять ЗРК Patriot. Именно столько нужно, чтобы перекрыть небо и минимально уберечься от ракетных обстрелов РФ.

Также Зеленский отметил, что одной из основных тем следующего заседания в формате "Рамштайн" станет конкретная система гарантий безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Politico, министр обороны США Пит Гегсет примет участие в следующем заседании и Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Лично он не будет присутствовать, а присоединится к встрече в формате телеконференции.

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