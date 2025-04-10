Хегсет примет участие в 'Рамштайне', но только онлайн – Politico

Министр обороны США Пит Хегсет примет участие в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Лично он не будет присутствовать, а присоединится к встрече в формате телеконференции.

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Об этом пишет Politico. "Великобритания и Германия будут председательствовать, а министр обороны США Пит Хегсет присоединится с помощью телеконференции", – говорится в материале американского издания.

Встреча в формате "Рамштайн" состоится на следующий день после встречи "Коалиции желающих".

Издание Defense News добавляет, что сам Хегсет физически присутствовал на последнем "Рамштайне" в феврале, но тогда позволил Великобритании председательствовать на нем.

Впервые за 25 встреч Контактной группы министр обороны США уступил эту роль другой стране, отмечает издание.

Напомним, на встрече "Коалиции желающих" 10 апреля обсуждают отправку иностранных войск в Украину. Около десятка стран могут быть готовы присоединиться к коалиции и направить войска в Украину, сообщил журналистам замглавы Офиса президента Украины Павел Палиса.

"Однако многие страны, включая Великобританию, неохотно отправляют своих солдат в Украину без какой-либо поддержки со стороны США – известной как "бэкстоп", – включая авиационную поддержку, логистику и разведку, что маловероятно при Трампе", – пишет Politico.