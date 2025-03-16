Зеленский анонсировал новое заседание 'Рамштайна'

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн". Встреча уже готовится, она пройдет в Брюсселе.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем традиционном обращении. Президент подчеркнул, что одной из основных тем станет конкретная система гарантий безопасности для Украины.

"Сейчас мне министр обороны Умеров доложил о выполнении задач по ПВО. Ракеты для IRIS-T, NASAMS и SAMP/T", – сообщил президент.

Он также добавил, что есть хорошие результаты по контрактованию артиллерии: партнеры предоставят, в частности, дополнительные снаряды украинской армии.

"Министр обороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайна". Готовимся в Брюссель. Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины. На этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Великобритании. Первые шаги по гарантиям безопасности – сбываются", – резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что после прошедшего заседания в формате "Рамштайн" Германия пообещала передать на фронт около 100 ракет для IRIS-T. Там добавили, что дальнейшая поддержка Украины в виде материальной помощи и военной подготовки была подтверждена на заседании, состоявшемся 12 февраля с участием более 50 стран.

Также стало известно, что Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria, большинство из которых являются новыми. В частности, в прошлом году Латвия оказала помощь на 100 млн евро. Такой уровень поддержки запланирован и на этот, и на следующий год.

Как сообщал OBOZ.UA, начиная с 2022 года члены НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. В том числе уже отправлено 99% всей военной помощи.

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