Или мы – или они: Путин через Медведева заявил о вечной войне против Украины. Что может остановить Россию?

Владимир Путин устами Дмитрия Медведева фактически провозгласил истинную цель России – полное уничтожение Украины и ее народа при развитии событий. Конечно, эти намерения озвучивались и раньше, но все же для цивилизованного мира они прикрывались лозунгами о необходимости провести "демилитаризацию и денацификации", а также "защитить народ Донбасса от геноцида". Теперь решено даже не стесняться своих кровожадных планов.

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Путин довольно часто выносит в публичное поле через своего приспешника то, что думает, но не готов пока озвучить лично. В последнее время таким "избранным" Медведев, который теперь рассказал миру то, что россияне готовятся воевать "вечно", а их главная цель - физическое уничтожение Украины, ее людей и украинства любой ценой. Все это происходит на фоне разговоров об уменьшении военной и финансовой помощи со стороны Запада, что еще больше придает уверенность в своих действиях кремлевскому диктатору.

Путину и его режиму жизненно важно, чтобы война закончилась на его условиях, поэтому в нынешней ситуации он просто обречен ее продолжать. Да и чего останавливаться, ведь человеческий ресурс, который к тому же молча идет на смерть, велик. Российские энергоресурсы все еще покупают в мире, фактически давая деньги на продление агрессии. Поэтому в его голове война – легитимный способ проведения своей политики и он не обратит. Его можно только заставить остановиться, а это уже означает, что Украине нужно вооружение, которое позволит это сделать на фронте.

О том, что стоит за последними заявлениями российских властей по Украине – в материале OBOZ.UA.

Война без конца

Россия не намерена мириться с фактом наличия самостоятельного государства на "своих исторических территориях", поэтому само существование Украины смертельно опасно для украинцев. Такое мнение высказал в своих соцсетях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Что ж, кажется российская власть нашла отличный повод для постенных претензий и войны – наличие самостоятельного государства на "исторических российских территориях".

"Поздно. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не придаст легитимности его правлению и правовой способности самой "стране". А значит, вероятность нового сражения будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда", - написал Медведев на своем канале в Telegram.

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что существование Украины "смертельно опасно для украинцев" независимо от того, какую власть изберут ее граждане. И заверил в том, что "какие бы бумажки о безопасности подписывал Запад с марионеточным киевским режимом", существует стопроцентная вероятность нового конфликта.

"Его не будет предотвращать ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет", — предупредил бывший президент России.

Путину мир не нужен

Владимир Путин также продолжает демонстрировать, что Россия не заинтересована в полноценных переговорах с Украиной и что максималистские цели России остаются прежними – полная капитуляция Украины и Запада.

16 января во время встречи с главами муниципалитетов Путин заявил, что "украинской государственности может быть нанесен непоправимый, очень серьезный удар", если нынешняя боевая ситуация будет продолжаться. Путин также повторил заявления Кремля о том, что любой переговорный процесс является "попыткой побуждать Россию отказаться от завоеванных "новых территорий" (так в РФ называют временно-оккупированные территории Украины. – Ред.), а это невозможно. Кстати, едва ли не впервые кремлевский диктатор произнес слово – завоеванные, до этого ТОТ называли в России "присоединенные".

Никаких переговоров – только победа

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе назвал Путина "сумасшедшим" и "хищником, который не может насытиться замороженными продуктами" и подтвердил важность военной победы над Россией в Украине. Зеленский подчеркнул, что президент России не изменится, и отметил, что все попытки восстановить мир потерпели неудачу. Поэтому лучше победить Россию на поле боя сейчас, чем потом.

Американские власти на данный момент также не видят возможности мирного разрешения войны. Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Сейчас я не вижу такого", - ответил Блинкен на вопрос СМИ о том, есть ли хоть какая-нибудь перспектива мирных переговоров.

"Если мы спустим это Путину с рук, если мы потеряем бдительность и потеряем все, что мы делаем для Украины, тогда откроется ящик Пандоры, и он не остановится в Украине, другие начнут проявлять агрессию в других частях света, не извлекая урока", — подчеркнул госсекретарь.

Он также выразил мнение о готовности Путина пойти войной на какую-либо из стран НАТО и добавил, что в этом случае "мы будем обязаны помочь ей в соответствии со статьей 5 договора о НАТО".

Переговоров не будет еще очень долго, но возможна заморозка

"Никаких переговоров между Украиной и Россией на сегодня быть не может, потому что ни один политик в нашей стране в здравом уме не будет продвигать эту тему. В то же время, теоретически, учитывая события в мире, например, вероятный приход Трампа к власти в США, не исключительно что может произойти определенная заморозка войны. Сказать, что это хороший вариант для Украины, я не могу, но идеального в ближайшее время для нас не может и быть", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал эксперт по международных отношений Сергей Таран.

Сегодня говорить в Украине о каких-то переговорах или заморозке, значит отказаться от победы над РФ, но в мире на это смотрят несколько легче. Они смотрят на события в Украине с точки зрения собственной истории, опыта других войн и конфликтов, сравнивая то, что сегодня происходит у нас с Германией, Кореей или Холодной войной, и задаются вопросами, а чем все остальные войны или конфликты завершились?

Нашей стране придется столкнуться с выбором – либо длительная война на истощение со страной, которая больше нашей в пятеро, либо мировое сообщество поставит перед Украиной вопросы заморозки. И в таком случае возникает еще один важный вопрос – как мы используем это время для подготовки и перевооружения. Понятно ведь, что Россия будет активно готовиться для продолжения войны. Если Украина реально усилит свои военные возможности, а еще лучше вступит в НАТО, тогда новой войны не будет.

Что касается очередных агрессивных заявлений российских властей, то накануне выборов Путин или его соратники ничего другого сказать не могут. Но в Корее тоже не было политических договоренностей. Формально произошло лишь прекращение огня, подписанное военными.

Что можно сказать, да только то, что никаких переговоров в ближайшие годы не будет, а вот варианты определенной заморозки все же возможны, хотя и они могут не сработать. На мой личный взгляд, для Украины в сегодняшних условиях приемлемым был бы немецкий вариант заморозки войны. При котором возможно вступление в НАТО, а это главное. Эта страна смогла восстановиться и со временем вернуть свои утраченные территории. Поэтому нам нужно рассматривать разные подходы и помнить, что наша главная цель – сохранение суверенитета, наших людей и ценностей. В идеале еще вступление в ЕС и НАТО. Вот это и есть главные критерии нашей победы. Если они будут выполнены, то со временем мы вернем оккупированные территории", – подчеркнул Сергей Таран.