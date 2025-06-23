'Игра еще не завершена': Иран пообещал ответить США за атаку своих ядерных объектов

В Иране пообещали, что не оставят американские удары по своей территории без ответа. Мол, "игра еще не закончена".

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Соответствующее заявление 22 июня сделал Али Шамхани – советник верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. "Даже если ядерные объекты будут уничтожены, игра не окончена", – процитировало его агентство Reuters.

Также политик анонсировал "сюрпризы" для противников Ирана. "Обогащенные материалы, отечественные знания и политическая воля останутся нетронутыми, и сюрпризы будут продолжаться", – заверил Шамхани.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал Соединенные Штаты "главным зачинщиком враждебных действий сионистского режима" (то есть Израиля) против Исламской Республики.

"Хотя изначально они пытались отрицать свою роль, после решительного и сдерживающего ответа наших вооруженных сил и явной недееспособности сионистского режима они неизбежно были вынуждены выйти на поле боя сами", – передает Time слова Пезешкиана.

По данным иранских информационных агентств, Пезешкиан во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказал ему, что американцы должны получить ответ на свою "агрессию".

Напомним: США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране – "Фордо", "Натанз" и "Исфахан" – применив авиабомбы GBU-57 и крылатые ракеты Tomahawk. Операция под кодовым названием "Полуночный молот" состоялась в ночь на 22 июня.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, в администрации американского президента Дональда Трампа готовятся к возможной мести со стороны Ирана. В Белом доме говорят, что "особую обеспокоенность" вызывают следующие 48 часов.

– Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. Тегеран назвал свои ядерные объекты "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

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