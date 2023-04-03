Это выражение означает ситуацию, когда складываются, усиливая друг друга, несколько негативных факторов, а их суммарный эффект существенно возрастает.

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Путин на экономическом форуме в Давосе в январе 2009 года использовал его, говоря о кризисе мировой экономики, но ныне сам вверг Россию в гибельный кризис. Последствия которого профессор Игорь Липсиц описал весьма наглядно: россияне, родившиеся в XXI веке, лучшие годы своей жизни уже прожили, впереди десятилетия прозябания. Страну ждет упадок экономики, финансов, науки, техники, медицины, культуры – буквально всего, включая благосостояние населения. Россия скатится на уровень стран второго, а то и третьего мира.

Впрочем, и до нападения на Украину она была бедной. Согласно оценкам ученых РАН, благосостояние ее населения составляло всего 23% от уровня жизни в странах ОЭСР (видимо, еще меньше). Количество жителей с доходами ниже границы бедности в I квартале 2022 года составило 21 млн. человек или более 14% населения, по данным Росстата. А ведь граница эта была воистину нищенской, всего 12916 рублей на человека в месяц!

О чем еще говорить, если доля домохозяйств с "удобствами во дворе" (13,8%) в ней вдвое выше, чем в Бразилии (6,7%) и даже выше, чем в нищей Колумбии (12,3%)! Для сравнения: в Турции 4,9%, а в Германии 0,1%. Между тем унитаз это показатель не только благосостояния, но и культуры населения. Тем пикантнее тот факт, что 69% россиян считают свою культуру величайшей в мире (во Франции всего 36%). Н-дас, видели мы их культуру: российская солдатня прославилась на весь мир, воруя унитазы в захваченных украинских городах.

В общем, живут россияне бедно, плохо и потому недолго, 165 место в мире по длительности жизни. И это в сказочно богатой ресурсами стране с мощной производственной базой и довольно высоким уровнем образования. То есть за 23 года правления Путина, имея колоссальные доходы от экспорта и все условия для развития, Россия не смогла выйти на траекторию устойчивого экономического роста. Уже в 2007 году началась стагнация, длящаяся дольше брежневской.

Экономический рост определяет в конечном итоге качество жизни в стране и ее продолжительность, а также положение страны в мире. Он измеряется величиной валового внутреннего продукта, ВВП, и показывает, насколько разумно и успешно государство строит свою экономику. Модели роста многофакторны, что напоминает об идеальном шторме...

Далее воспользуемся данными профессора И. Липсица (You Tube, цикл лекций "Что определит будущее экономики России?"), и возьмем в качестве модельного примера т.н. производственную функцию Q = f (L,C,M,T,E,G), в которой экономический рост является результатом действия взаимозаменяемых факторов. Это труд, капитал, земля, технологические возможности и предпринимательство. Но поскольку речь о России, то необходим также фактор G, учитывающий государственное управление экономикой.

В самом деле, даже в мирное время госрасходы в РФ составляли 20-22% ВВП – это весьма много, а за счет увеличения расходов на военно-полицейские нужды выросли за год войны как минимум до 25-30% и больше. Госсектор составляет громадную часть экономики (по разным оценкам от 46% до 70% – фантастическая цифра!), и его доля постоянно растет, он является крупнейшим работодателем, обеспечивая более 40% занятости. Государство же и крупнейший инвестор страны: более 14% всех вложений в новые заводы и оборудование.

Факторы экономической динамики

Итак, факторы экономического роста и их значение для России. Сразу заметим, что стандартный, но чрезмерно оптимистичный термин "рост" реалистичнее заменить гибким "динамика", и что она будет обусловлена сценарием, по которому пойдут события. Эта тема сейчас волнует многих.

Понятно, что Украина несомненно победит, и что России так или иначе придется оплатить нанесенный ею ущерб, репарациями ли или спецналогом на экспорт, это уже детали. Выплаты лягут тяжким бременем на и так угасающую экономику, но важно, сохранится ли при этом тоталитарный режим? Если да, что наиболее вероятно, то страна надолго останется в изоляции и под санкциями, что резко усилит негативное воздействие каждого фактора, и экономика ускорит свое пике. Если нет, то в будущем – очень нескором – возможно возвращение к экономическому росту. Но это вряд ли. Путин запустил необратимый процесс.

Что касается вероятности сценариев, то в самом деле, неужели вы верите в демократизацию России, как вот идеалист профессор Андрей Зубов? Он приводит в пример Германию, разгромленную в 1945-м, но в которой уже в 1949-м прошли демократические выборы. Мол, победители воплотили в жизнь план четырех Д, провели в ней демократизацию, демилитаризацию, денацификацию и декартелизацию, добавили гуманный план Маршалла, и она быстро стала приличной страной.

Профессора можно понять, он хотя и живет давно в Праге, но остался стопроцентным русским и не хочет лихой судьбы своей родине. Однако он забывает о главном, о том, что все эти чудеса стали возможны только в условиях оккупации Германии, небольшой, в сущности, страны! Тогда как дураков оккупировать Россию (пусть не полностью, слишком она огромна, хотя бы ключевые города) вряд ли удастся сыскать. Поэтому к делу.

L – труд, labour

Этот фактор, связанный с рабочей силой, и до войны не сулил России ничего хорошего, так как ее население сокращается и стареет. Уменьшается доля людей трудоспособного возраста, производителей, ухудшается структура потребителей, и внутренний рынок сжимается – см. выше размер средней пенсии. Мало того, из доходов все менее многочисленных работников приходится изымать все большую долю отчислений в пенсионную систему. С 2010 года страховые отчисления выросли втрое, что отнюдь не способствует экономическому росту.

Ну а с началом войны ситуация с рабочей силой резко ухудшилась ввиду массовой эмиграции из России и массовой же гибели мужчин наиболее трудоспособных возрастов. В декабре 2022 года 55,2% руководителей предприятий жаловались на дефицит квалифицированных кадров. Но не только мужчин теряет страна: по данным вице-премьера Татьяны Голиковой за последние 10 лет число россиянок репродуктивного возраста сократилось на 4,5 млн, до 7,5 млн, да и те все меньше хотят рожать. Недаром известный демограф А. Ракша, описывая положение, использовал именно выражение идеальный шторм: настолько все плохо складывается! И закладываются крайне негативные долгосрочные, на много десятилетий тенденции депопуляции.

Численность работоспособного населения к 2030 г. упадет на 3-4 млн., в нем растет доля пожилых, а как известно, наибольшая производительность у людей от 30 до 39 лет, к тому же знания пожилых устаревают, а энергия угасает. Надеяться на приток гастарбайтеров уже не приходится, поднимать пенсионный возраст просто некуда, так как 52% мужчин не доживают до 65 лет, и с неизбежным ухудшением качества медицины продолжительность жизни населения будет падать. Все это означает замедление экономического роста. Буде он вообще будет...

Надежд на то, что старение и сокращение рабочей силы можно будет скомпенсировать ростом производительности труда за счет автоматизации и роботизации, как в Японии, не имеется ввиду санкций, международной изоляции и давнего отставания в передовых технологиях. Наоборот, производительность будет только падать за счет изношенности и устаревания оборудования. А ведь она и так в 5-7, а порой и в 10 раз ниже, чем в развитых странах. Плюс низкая мобильность населения.

Резюме: в течение многих десятилетий фактор труда будет тормозить экономический рост.

C – капитал, capital

Это то, во что вложены деньги: заводы, здания, оборудование, в общем, основные фонды, овеществлённые деньги. В России эти фонды изношены и на большей части предприятий более половины оборудования исчерпало свой ресурс (общая степень изношенности в 2019 году более 47%). С такими фондами качественную продукцию не дашь и экономического роста не обеспечишь. И это еще оптимистические оценки! По мнению ряда экспертов, износ давно превышает 65%. По их расчетам для обновления основных фондов России требуются колоссальные деньги: 26 трлн. рублей. В год. И так долгие годы.

Почему? Да потому что владельцы заводов, газет, пароходов вкладывают доходы и дивиденды в яхты, дворцы, виллы и прочие прелести за рубежом (за последние 10 лет вывезено почти $830 млрд.), а не в обновление основных фондов. Россияне сами не верят в стабильность российской экономики и в разумность государства. В итоге положение напоминает годы после брежневского застоя, когда Горбачев понял, что советский "Титаник" потерял ход.

Война усугубляет ситуацию: западные инвестиции прекратились, а внутренние средства перенаправляются на ВПК. К тому же из-за санкций обновление оборудования физически невозможно. Плюс растет налоговая нагрузка. В итоге денег на развитие нет. Да какое развитие! Идет сокращение основных фондов. Таким образом, капитал стал фактором торможения, а не развития экономики. Изменение ситуации в ближайшие десятилетия вряд ли возможно.

М – земля, природные ресурсы, material resources

Сельскохозяйственными землями занято 13% территории России. Это отрасль феноменальных успехов, которые могут оценить те, кто жил в СССР – чуть ли не век казалось, что страна не способна прокормить себя. Но за последние 20 лет все чудесным образом изменилось, вот, что значит рыночная экономика!

Однако несмотря на успехи, отрасль дает всего 6% ВВП, поэтому перейдем к становому хребту экономики, финансов и бюджета России, к нефти и газу. И сразу резюмируем: их золотая эпоха в прошлом, Путин подвел под ней черту. В силу множества причин (это потеря главных рынков сбыта, падение цен, старение месторождений, отсутствие инвестиций и современных технологий и т.д. – отрасль накрыл свой собственный идеальный шторм) драйвером экономики нефтегазпром уже не станет. Разве что на первых порах замедлит падение в пропасть.

Это же касается и остальных экспортных ресурсов: алюминия, титана, никеля, древесины и даже золота и алмазов. В ближайшие годы спрос на них будет низок в силу политических причин, а далее отрасли захиреют без инвестиций и технологий. То есть и фактор M не спасет страну, гордящуюся тем, что в ее недрах собрана вся таблица Менделеева.

T – технологические возможности

Россия никогда не славилась передовыми технологиями (попробуйте вспомнить хоть одну успешную отечественную разработку в невоенной сфере), и даже до войны ее доля в мировом экспорте хайтека составляла доли процента во всех сегментах, за исключением ядерных технологий. Ах, да, еще в аэрокосмических разработках более процента: 1,2%.

А уж сейчас, в условиях санкций и международной изоляции не по уму агрессивная страна и подавно обречена на "обратную индустриализацию", как изящно выразилась Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ, или на "реверсивный инжиниринг", не менее печальный эвфемизм. Первая означает, что высокие технологии будут заменяться устаревшими, а второй попытку копирования зарубежных образцов, к чему я отношусь крайне скептически.

Так, в нашем закрытом институте вовсю работала лаборатория по "изучению" импортных микросхем. Их стачивали слоями, копировали топологию, а затем заводы выпускали свои аналоги. Увы, выход брака при этом был чудовищным, не спасала и многоступенчатая отбраковка, поэтому на серьезные "изделия" (космос, боевые ракеты) ставить отечественный хлам строжайше запрещали. Только оригинальные чипы!

Технологический регресс или деградация (обойдемся уж без обиняков) по самым оптимистичным оценкам позволит вернуться к ВВП 2021 года лишь через 15 лет. А в пессимистическом сценарии (он кажется самым реалистичным) только по этой причине ВВП упадет на 30% (и больше), при невозможности восстановления хотя бы к 2050 году.

О важности фактора Т говорит тот факт, что в предварительной версии концепции технологического развития России до 2030 года, подготовленной правительством с участием ведущих ВУЗов и госкорпораций, в качестве главных угроз обозначены: а) исчерпание технического ресурса (фактор С); б) утечка высококвалифицированных кадров; в) отставание в использовании новых технологий.

В общем, Т, то бишь научно-технический потенциал, не только не способен стать основой экономического роста или хотя бы скомпенсировать негативное воздействие иных факторов, но наоборот, усугубляет таковое!

E– предпринимательство, entrepreneurship

Это особый фактор, особый вид человеческого ресурса! Способность к предпринимательству заключается в умении использовать и комбинировать все остальные факторы для внедрения на коммерческой основе новых видов продукции, технологий, бизнеса и форм его организации. Эта способность является едва ли не главным катализатором экономического роста.

Помимо самих предпринимателей и предпринимательской инфраструктуры (банки, биржи, страховые компании и пр.) в данном ресурсе очень весом предпринимательский дух общества. Вот уже два века образцом такого духа служит Америка. Именно он делает этот ресурс чрезвычайно важным фактором, и некоторые экономисты полагают, что именно его наличие или дефицит определяют богатство или бедность стран.

С этим обстоит неважно. В СССР уголовно преследовали частное предпринимательство, то есть его традиции в России неглубоки и некрепки. А примерно с 2013 года и власти РФ начали все активнее ухудшать условия ведения бизнеса. Если в 2017 году 57, 1% опрошенных Службой информации ФСО бизнесменов (власть хочет быть в курсе настроений общества) считали бизнес в России опасным делом (это очень высокий показатель), то в 2020-м так считали уже 74,3%. Эта цифра близко совпадает с долей людей, считающих российское правосудие неправосудным...

Плюс выдающаяся по мировым меркам коррупция госчиновников. Плюс самые лакомые куски бизнеса отданы приближенным к власти, а также самой власти в лице государства, причем тренд на огосударствление все явственнее именно в главном элементе предпринимательской инфраструктуры, в банковском секторе. Что касается бирж, то война основательно их подкосила и дальнейшее их будущее весьма туманно.

Заключая, заметим, что именно предпринимательство спасло экономику России от краха в 2022 году, когда очень многие, включая меня, были уверены в быстром ее крушении. Но маловероятно, что при сохранении тоталитарного режима фактор Е станет спасательным кругом для экономики. В эффективность государства, подминающего под себя предпринимательство, в России верить не приходится. Плавали, знаем.

G– государство, government

В России государство главный игрок на всех полях, это общеизвестно и влияние этого фактора решающим образом сказывается (негативно, как вы могли заметить) на всех иных. Включая фактор М. Казалось бы, государство никак не может повлиять на количество газа или золота в недрах России? Да, но оно смогло лишить ее покупателей этого добра, тем самым фактически уничтожив данные природные богатства и лишив страну доходов для финансирования экономического роста.

Почему заметный рост экономики РФ закончился в 2007 году? Потому что грянул мировой кризис? Нет, потому что модель роста 1999-2008 гг., основанная на удовлетворении потребительского спроса после распада СССР, себя исчерпала. Требовался переход на инвестиционную модель, для чего необходимо было продолжить приватизацию вновь разросшегося госсектора и принять меры для улучшения инвестиционного климата, для решения иных проблем, перечень которых был понятен и методы решения ясны. Но это требовало трудных политических решений, шедших вразрез с намерениями Путина, и потому сделано не было.

Вместо этого Россия напала на Грузию. Начался застой, усугубленный санкциями после аннексии Крыма, ну а сейчас мы фактически пишем хроники пикирующей экономики. Одновременно пикируют все остальные сферы жизни страны, и мы стали свидетелями стремительного ее опошления и оподления, даже оскотинения. Страшноватый СССР кажется сияющим храмом на холме в сравнении с нынешней Россией! Качество государственного управления в ней настолько низкое, что фактор G уверенно ведет страну в могилу.

Поэтому пора подвести итоги.

Заключение

Своим долгим и бездарным правлением Путин причинил экономике России огромный ущерб. Не знаю, возможны ли были иные варианты при ином выборе наследника Ельцина, но трудно представить худший, чем нынешний. Конечно, зная русских, я не верю, что при самом удачном раскладе из России получилось бы нечто вроде Южной Кореи, но приличной страной она могла стать и далее поддерживать этот статус несколько десятилетий. До исчерпания запасов нефти и газа.

Однако до 24 февраля 2022 года ущерб, причиненный Путиным, не был смертельным. В принципе, при нем россиянам жилось сравнительно неплохо, лучше, чем за всю историю страны. Он мог бы войти в историю именно этим достижением. Но предпочел влипнуть в историю – и напал на Украину. Это и стало роковой ошибкой России. Ее накрыл идеальный шторм, все, чего ни коснись, работает против нее, и теперь ее будущее безнадежно. Как говорит Игорь Яковенко, многовековой проект Россия исчерпал себя и завершается.

Что и подтверждает наш беглый многофакторный анализ. Вернуть экономику к росту практически невозможно, и даже удержать ее от сильного сжатия будет чрезвычайно трудно, читай – нереально. Это будет откат даже не в 90-е годы, скорее в 1917 год и последующую разруху. Но в разруху перманентную, уже не будет наивных американцев, которые построят современную промышленность, как построили ее для СССР. Дай бог хотя бы ножками Буша помогли...