Масштабная атака БПЛА привела к коллапсу в аэропортах Москвы: задержано более 400 рейсов

Масштабная атака беспилотников в ночь на 20 сентября вызвала серьезные перебои в работе московских аэропортов. Из-за введения плана "Ковёр" во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском временно ограничивали приём и вылет самолётов.

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За сутки в московских аэропортах задержали не менее 403 рейсов, ещё 12 были отменены. Об этом сообщают российские СМИ.

В Москве ограничивали полеты

Ограничения на прием и вылет самолетов вводились ночью и утром на фоне атаки беспилотников. Впоследствии Росавиация сообщила об их снятии, однако авиакомпаниям пришлось существенно скорректировать расписание.

В частности, около 38 самолетов, направлявшихся в Москву, были перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Чебоксарах и Нижнекамске.

Больше всего рейсов задержали в Шереметьево

Наибольшие сбои зафиксировали в аэропорту Шереметьево. Там задержали 121 рейс на прилет и 126 на вылет, а более 150 рейсов в целом были отменены или перенесены.

Во Внуково задержали 129 рейсов и отменили ещё 11. В Домодедово зафиксировали 27 задержек на прилет и одну отмену.

Всего в московских аэропортах задержали не менее 403 рейса и отменили 12.

Авиакомпании, в частности "Аэрофлот" и "Победа", меняют расписание рейсов. Пассажирам отмененных рейсов рекомендуют не приезжать в аэропорты.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке дронов. В результате атаки вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в населенном пункте Софино. Также сообщается о поражении НПЗ в Капотне и ударе по ТЭЦ в Люберцах.

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