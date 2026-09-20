Обеспечивает почти половину топливного рынка Москвы: что известно о НПЗ, подвергшемся атаке 20 сентября

В ночь на 20 сентября беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. После атаки на территории предприятия возник крупный пожар, а, по предварительным данным, поражение могло произойти в районе установки ЭЛОУ-АВТ-6.

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Московский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и играет важную роль в обеспечении топливом Москвы и Московской области. Рассказываем всё, что о нём известно.

Что известно об атаке на НПЗ

После атаки беспилотников на территории Московского НПЗ в Капотне вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео с загоранием начали распространяться в сети в ночь на 20 сентября.

По данным мониторинговых ресурсов, предварительно, вероятно, была поражена установка ЭЛОУ-АВТ-6. В то же время точный характер повреждений на момент подготовки материала не установлен.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что в результате атаки беспилотников был повреждён объект на территории Московского НПЗ.

В ночь на 20 сентября, возможно, были поражены обе установки первичной переработки

По оценкам мониторинговых ресурсов, в ночь на 20 сентября Силы обороны могли нанести удар по обоим узлам первичной переработки Московского НПЗ.

Первой целью называют установку ЭЛОУ-АВТ-6, а второй – комплексную установку переработки нефти (КУПН) в составе комплекса "Евро+".

Согласно приведенной оценке, на ЭЛОУ-АВТ-6 приходится около 53% первичной мощности завода, а на комплекс "Евро+" – остальные 47%. Таким образом, поражение обеих установок может означать остановку первичной переработки на предприятии.

По данным Генштаба, во время атаки 20 сентября также была поражена установка изомеризации. В ведомстве подчеркнули, что поражение таких объектов направлено на снижение военно-экономического потенциала России и является, по позиции украинской стороны, реализацией права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Какое значение имеет Московский НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен в районе Капотня на юго-востоке Москвы. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, мощность которого составляет около 11 млн тонн нефти в год.

Предприятие обеспечивает около 40 % топливного рынка Москвы и около 70 % потребностей Московского региона в бензине и авиационном топливе.

НПЗ является одним из ключевых объектов, от которых зависит снабжение топливом российской столицы и Московской области.

НПЗ уже подвергся атаке в июне

Московский НПЗ уже подвергался атакам беспилотников в июне 2026 года. 16 июня в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, после чего предприятие временно остановило работу.

18 июня завод снова подвергся атаке. По данным OSINT-ресурсов, тогда были поражены несколько объектов предприятия, в частности резервуарный парк, установка каталитического крекинга, район установки висбрекинга, комбинированная установка по производству МТБЭ и олигомеризата, а также комплексная установка переработки нефти КУПН со встроенной АВТ-6.

После атак 16 и 18 июня, по сообщению Генерального штаба ВСУ, были повреждены мощности первичной переработки нефти, а сам Московский НПЗ приостановил переработку нефти на неопределенный срок.

После июньских ударов агентство Reuters оценивало срок восстановления предприятия как минимум в полгода, а некоторые аналитики предполагали, что полноценный запуск может состояться не раньше 2027 года. В то же время утверждение о том, что во время новой атаки было повреждено именно только что восстановленное оборудование, пока требует отдельного подтверждения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 20 сентября Московская область РФ подверглась массированной атаке дронов. В результате атаки вспыхнул мощный пожар на складском комплексе в населенном пункте Софьино. Также сообщается о поражении НПЗ в Капотне и ударе по ТЭЦ в Люберцах.

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