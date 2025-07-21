В Чехии активисты собрали €2,4 млн на гаубицы для Украины: что известно об инициативе

Чешские волонтеры собрали 60 млн крон (~2,4 млн евро), чтобы купить украинским воинам шесть новых гаубиц Д-30. Сбор был закрыт 20 июля.

Видео дня

Он был организован популярной инициативой "Подарок для Путина" ("Dárek pro Putinа"), которая активно помогает нашей стране практически с первых дней большой войны – с мая 2022 года. Волонтеры рассказали, что деньги на эту артиллерийскую технику уже есть, на своей странице в X.

"Дамы и господа, готово! 60 млн крон на закупку шести гаубиц Д-30 для Украины собрано! Большое спасибо", – проинформировала пресс-служба. И сразу же она объявила о сборе на новый "подарок" для оккупантов – 500 беспилотников с боеприпасами на сумму 12,5 млн крон (507 тыс. евро).

Отметим, что Д-30 – эти буксируемые гаубицы, разработанные еще в 1960-х годах в СССР. В настоящее время они широко используются в войне в Украине (и Силами обороны, и террористами РОВ).

"Украине нужны не только боеприпасы, но и стволы, из которых она будет "транспортировать" эти боеприпасы в российские окопы", – так волонтеры объясняли необходимость закупки Д-30.

Инициатива "Подарок для Путина", чтобы символически почтить память героев чехословацкой истории, присвоила знаковые имена для каждой гаубицы.

Одна получила имя "Йозеф" в честь Йозефа Машина, члена группы Сопротивления "Три короля". Другие названы в честь участников покушения на Рейнхарда Гейдриха Яна Кубиша и Йозефа Габчика, а также в честь Карела Куттельвашера, выдающегося чешского летчика, сражавшегося во время Второй мировой в Королевских ВВС.

Чешские СМИ заявили, что готовность их граждан жертвовать деньги на ВСУ не уменьшилась. С начала 2025 года инициатива уже собрала 120 млн крон, что больше, чем за аналогичный период прошлого и позапрошлого годов.

За все время существования "Подарок для Путина" собрал на оружие и военное оборудование для Украины уже более миллиарда крон.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Чехии ввели уголовную ответственность за пропаганду коммунистической идеологии, ее в стране отныне приравняли к нацистской. Соответствующую поправку к действующему законодательству 17 июля подписал президент Петр Павел.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!