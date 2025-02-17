'Хочу поехать с ним на фронт': Зеленский рассказал, когда в Украину прибудет Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог прибудет в Украину в четверг, 20 февраля. Президент Владимир Зеленский хочет вместе с ним уехать на фронт.

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Об этом глава государств заявил в понедельник, 17 февраля, во время видеообщения с журналистами. По его словам, Келлог пробудет в Украине минимум два дня, но возможно и продолжение визита.

Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы американский представитель лично увидел ситуацию на передовой, а также пообщался с военными и командирами. Президент выразил намерение уехать вместе с Келлогом на фронт и уверен, что тот не откажется.

"Мы ждем Келлога. У нас была такая договоренность, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток и может будет больше, я хочу поехать с ним на фронт и он поедет со мной на фронт, я думаю, что он не откажет", – сказал он.

Также планируется, что Келлог встретится с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, некоторыми командирами бригад, а затем проведет отдельные разговоры с Министерством обороны и разведкой.

"Я знаю, что в Сырское он поедет, к некоторым может командиров бригад со мной съездим, а затем отдельно пообщаемся с министерством обороны, может с разведкой", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Келлог должен вернуться в Вашингтон с четким пониманием того, какие гарантии безопасности необходимы Украине.

"Я думаю, что после его возвращения в США мы будем понимать, когда будет встреча у меня с президентом Трампом", – добавил глава государства.

Стоит отметить, что специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог во вторник прибудет в Польшу. Там у него запланирована встреча с президентом Анджеем Дудой.

Напомним, тактика переговоров Вашингтона по завершению российско-украинской войны "неортодоксальна". Но она, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, "надеется".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Кот Келлог запланировал визит в Киев. Он заявил, что будет ориентироваться на состоявшиеся 14 февраля переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

– В CNN считают, что специальный посланник Дональда Трампа может посетить Украину в четверг, 20 февраля. Но официально дата визита не раскрывается.

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