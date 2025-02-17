Келлог проведет встречу с Дудой в Варшаве: будут говорить об Украине

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог во вторник прибудет в Польшу. Там у него запланирована встреча с президентом Анджеем Дудой.

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Главной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины и возможные пути достижения мира. Об этом сообщил глава Бюро международной политики Канцелярии Президента Польши Войцех Коларский в эфире польского радио RMF24.

Он рассказал, что встреча состоится в Президентском дворце в Варшаве.

"Завтра в Президентском дворце состоится встреча Анджея Дуды и Кейта Келлогга", – сообщил он.

Коларский уточнил, что инициатором переговоров выступила американская сторона.

По его словам, в ходе обсуждения Дуда подчеркнет, что Россия не должна выиграть войну против Украины.

"Россияне не могут быть уверены после заключения мира, что стоило нападать без причины, начинать жестокую агрессию против независимого государства", – сказал он.

Напомним, тактика переговоров Вашингтона по завершению российско-украинской войны "неортодоксальна". Но она, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, "надеется".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Кот Келлог запланировал визит в Киев. Он заявил, что будет ориентироваться на переговоры, состоявшиеся 14 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

– В CNN считают, что специальный посланник Дональда Трампа может посетить Украину в четверг, 20 февраля. Но официально дата визита не раскрывается.

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