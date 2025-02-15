'Должны дать Трампу варианты': Келлог рассказал подробности своего предстоящего визита в Украину

Специальный представитель главы США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что во время запланированного визита в Киев он будет ориентироваться на переговоры, которые состоялись 14 февраля между президентом Владимиром Зеленским и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Официально дата его приезда не раскрывается, но в СМИ есть информация, что это может произойти уже 20 февраля.

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На своей странице в X (Twitter) в субботу, 15-го числа, политик сделал репост сообщения, опубликованного Зеленским. Украинский глава написал в соцсети о "хорошей встрече" с Венсом.

Келлог заявил: "Я буду опираться на конструктивные беседы вице-президента [США] Вэнса с президентом Зеленским во время моего предстоящего визита в Украину".

Отметим, что на Мюнхенской конференции по безопасности Келлог заявил, что прорабатываются разные гарантии безопасности для украинцев. Эти планы обсуждаются с союзниками, и Келлог, вернувшись в США, представит эти идеи Трампу.

"И потом я привезу это человеку, который одобряет решение – президенту Трампа. Мы ему рекомендуем, он принимает решение. Мы должны дать ему варианты. Нельзя отбрасывать ничего. На этой неделе вы заметили, что все варианты сегодня еще рассматриваются. Важно, чтобы [американский] президент сам на основании этого принимал решение", – заявил Келлог.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Специальный посланник США по Украине и России, по информации неназванного источника CNN, может прибыть в Киев в четверг, 20 февраля.

– Келлог в Мюнхене расхвалил Трампа. По его словам, последний в Овальном кабинете меньше 30 дней, но за эти 30 дней "мы достигли большего, чем предыдущая администрация за три года".

– По мнению Келлога, и Украине, и России придется пойти на уступки. РФ придется уйти из некоторых оккупированных территорий и, возможно, уменьшить численность своих вооруженных сил.

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