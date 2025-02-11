Келлог посетит Украину на следующей неделе: в CNN назвали дату

В Киев на следующей неделе может приехать специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог. Вероятно, этот визит состоится в четверг, 20 февраля.

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Об этом 10 февраля заявило издание CNN. Оно ссылается на неназванный источник в украинском правительстве.

Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал приезд в нашу страну представителей команды Дональда Трампа. Он заявлял, что это, скорее всего, произойдет на текущей неделе (то есть до 16 февраля). Глава государства не сказал, о ком именно он говорил, отметив лишь, что это будут "серьезные люди из команды президента Трампа".

Глава Офиса президента Андрей Ермак писал в Telegram, что Украина "с нетерпением ждет визита", который, по его словам, состоится в феврале. Дату не назвал.

По словам Ермака, Келлог "получит полную реальную информацию о ситуации на поле боя, о том, как проходит мобилизация, какова ситуация с доставкой вооружений и техники".

"Коммуникация важна для выработки совместной с партнерами позиции", – писал он.

В пятницу, 7 февраля, американский президент Трамп сообщил журналистам, что он, возможно, встретится с Зеленским на этой неделе, и намекнул, что планирует также поговорить с диктатором Владимиром Путиным.

Ожидается, что Зеленский возглавит делегацию Украины на Мюнхенской конференции по безопасности (14–16 февраля), на которой также должны присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и Келлог, но не Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен Дональд Трамп.

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