'Хочу мира': Трамп заявил, что третья мировая война ближе, чем кажется, и упомянул об Украине

Третья мировая война "не так уж и далека", заявил глава США Дональд Трамп. Он повторил свою критику президента Владимира Зеленского, утверждая, что теперь Украина разрушена, а "миллионы и миллионы людей погибли напрасно".

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Об этом республиканец высказался на саммите Future Investment Initiative Priority в Майами (штат Флорида). В то же время он активно позиционировал себя как миротворца.

"Во всем мире я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете – я хочу мира, и я не хочу видеть, как... всех убивают", – похвалил сам себя Трамп.

Он призвал вспомнить о смертях, которые происходят на Ближнем Востоке и в российско-украинской войне.

"Мы собираемся положить этому конец. Нет никакой выгоды для кого-либо в третьей мировой войне. И вы не так уж далеки от нее. Я скажу вам прямо сейчас: вы не так уж далеки. Если бы у нас была администрация [Джо Байдена] еще год, вы бы были в третьей мировой – а теперь этого не произойдет", – утверждал Трамп.

Он поблагодарил Саудовскую Аравию, на территории которой недавно представители США встретились с россиянами. Американский президент назвал это "большим шагом", а президента Украины – "скромно успешным комиком" и "диктатором без выборов", повторяя тезисы роспропаганды.

Ранее в среду, 19 февраля, Трамп в своей соцсети Truth Social назвал украинского коллегу "диктатором" из-за того, что Украина не провела новые выборы (которые, отметим, запрещены нашим законодательством во время военного положения). Зеленский ответил, что президент США "живет в дезинформационном пространстве" и помогает кремлевскому главарю Владимиру Путину "выйти из изоляции".

"Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу. Его страна разрушена, и миллионы и миллионы людей погибли напрасно – и вы не сможете положить конец войне, если не будете говорить с обеими сторонами. Поэтому мы надеемся увидеть скорое прекращение огня и восстановить стабильность в Европе и на Ближнем Востоке", – заявил Трамп.

Как ранее писал OBOZ.UA, республиканец Майк Пенс, который был вице-президентом Соединенных Штатов во время первого президентского срока Дональда Трампа, раскритиковал антиукраинские заявления нынешнего американского главы. Он напомнил Вашингтону, что полномасштабное вторжение начала именно Россия.

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