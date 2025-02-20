"Не Украина начинала эту войну": бывший вице-президент Трампа призвал его искать путь к миру в правде
Бывший вице-президент США Майк Пенс публично раскритиковал антиукраинские заявления американского президента Дональда Трампа. Он напомнил главе Белого дома, что полномасштабное вторжение начала именно Россия.
Об этом Пенс написал на своем аккаунте в социальной сети Х в среду, 19 февраля. Он подчеркнул, что путь к миру должен быть построен на правде.
"Господин президент, Украина не "начала" эту войну. Россия начала неспровоцированное и жестокое вторжение, унесшее сотни тысяч жизней. Дорога к миру должна быть построена на правде", – сказано в сообщении.
Пенс также добавил к посту ссылку на статью канала Foxnews, являющегося любимым телеканалом Трампа, с новостью от 24 февраля 2022 года с заголовком: "Россия вторглась в Украину, совершив наибольшую атаку в Европе со времен Второй мировой войны".
Также позицию Трампа по поводу войны в Украине раскритиковал в соцсети X его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.
"Высказывание Трампа по [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и Украине является одной из самых позорных ремарок, которые когда-либо делал президент США. Наша поддержка Украины никогда не была благотворительностью, наш образ жизни дома зависит от нашей силы за рубежом", – заявил он.
Как сообщал OBOZ.UA:
– президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что он "выманил" у США 350 миллиардов долларов на войну, "которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться". Кроме того, он назвал президента Украины "диктатором без выборов".
– Накануне во время общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.
– Не удержался Трамп и от реверансов в адрес Кремля. Он отметил, что россияне атакуют лишь на 20% и что Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.
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