'Хочет делать все быстро': Трамп отказался от отпуска ради переговоров о прекращении войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от запланированного отпуска в августе, чтобы сосредоточиться на переговорах по окончанию войны в Украине. Вместо отдыха на курорте Бедминстер (штат Нью-Джерси), он останется в Белом доме.

Об этом сообщает издание The Hill ссылаясь на заявление пресс-секретаря Каролин Ливитт. Она подчеркнула, что американский лидер старается решать свои дела быстро.

Трамп хочет как можно быстрее закончить войну в Украине

По словам Ливитт, Трамп рассматривал вариант продолжить мирные переговоры на своем гольф-курорте в Нью-Джерси, однако в итоге решил остаться в Вашингтоне.

"Обычно это время, когда президент уезжает в отпуск, но не этот президент. Были обсуждения относительно того, чтобы он работал в Бедминстере несколько недель, но он решил не делать этого", – объяснила пресс-секретарь Белого дома.

Традиционно президенты берут отпуск в августе, когда Конгресс находится на каникулах. В 2017 году во время первого президентского срока Трамп провел 17 дней в Бедминстере.

"Он человек с миссией. Он хочет двигаться вперед. Делать дела быстро. Он хочет ковать железо, когда оно горячее", – сказала Ливитт.

После встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске и президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, Трамп отметил, что работает над организацией двусторонней встречи между Путиным и Зеленским, а затем трехсторонней встречи с его участием.

В то же время в Белом доме с оптимизмом настроены на будущие переговоры, однако точные их сроки не называют.

"Трудно судить. Я думаю, что он хочет увидеть, как пройдут переговоры", – ответила Ливитт на вопрос о времени трехсторонней встречи.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского".

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Во вторник, 19 августа, начала появляться информация, что Зеленский может встретиться с Путиным в Европе, среди наиболее вероятных городов называли Рим, Женеву или Будапешт.

Как писал OBOZ.UA, по информации западных СМИ, Путин отреагировал на предложение Дональда Трампа о личной встрече с Владимиром Зеленским и заявил, что эта встреча должна состояться в Москве, но украинский лидер отказался.

