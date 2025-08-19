Путин предложил встречу в Москве: СМИ стало известно, что ответил Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение президента США Дональда Трампа о личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что эта встреча должна состояться в Москве.

Видео дня

Такое предложение Путин якобы сделал во время разговора с Трампом – и сразу же получил ответ от Зеленского. Об этом со ссылкой на AFP пишут западные СМИ.

Что известно

Источники AFP отмечают, что Путин согласился на личную встречу с Зеленским во время разговора с Трампом по телефону. Президент США звонил российскому диктатору во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в понедельник, 18 августа, в Белом доме.

В то же время Путин выдвинул неприемлемое предложение, которое, очевидно, имело целью сорвать любые попытки устроить двусторонние переговоры РФ и Украины на высшем уровне: местом встречи, по его словам, должна стать Москва.

В то же время источники AFP также заявили, что от предложения ехать в Москву Зеленский отказался сразу, когда услышал о нем в Белом доме.

Официальных подтверждений или опровержений этой информации на момент публикации сообщения не было ни от Белого дома, ни от Кремля, ни от Офиса президента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Во время встречи Трамп также звонил Путину, после чего заявил, что уже начал готовить встречу Путина с Зеленским: якобы российский диктатор согласился на такую встречу, от которой до сих пор категорически отказывался.

Реакции Кремля по состоянию на вечер 18 августа заставляли усомниться в том, что что-то в позиции Путина в вопросе встречи с президентом Украины изменилось. Советник диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора Трампа и Путина диктатор "выразил поддержку непосредственным переговорам между делегациями России и Украины", а также что стороны обсудили, что "следовало бы рассмотреть повышение уровня представительства Москвы и Киева" на таких переговорах – без упоминаний о повышении такого представительства до самого высокого уровня.

Между тем во вторник начала появляться информация, что Зеленский может встретиться с Путиным в Европе, среди вероятных городов называли Рим, Женеву или Будапешт.

При этом Швейцария пообещала Путину иммунитет от ареста в случае встречи с Зеленским, а Трамп сказал, планирует ли присутствовать на первой встрече Зеленского и Путина.

