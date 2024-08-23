Гуманитарные отношения, аграрная сфера, медицина и культура: Украина и Индия подписали четыре документа. Фото

Правительства Украины и Индии 23 августа подписали четыре документа о сотрудничестве. Подписанные соглашения касаются сельского хозяйства и пищевой промышленности, фармацевтической сферы, восстановления Украины и культурных взаимоотношений стран.

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Как сообщили в Офисе президента, глава государства Владимир Зеленский и премьер Индия Нарендра Моди, находящийся с визитом в Украине, только присутствовали. Документы о сотрудничестве подписывали министры аграрной политики Тарас Высоцкий, экономики Юлия Свириденко и культуры Ростислав Карандеев, а также глава Госслужбы по лекарственным средствам Роман Исаенко.

Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности рассчитано на расширение взаимовыгодного сотрудничества, создание благоприятных условий для рыночных отношений и укрепление национальных продовольственных безопасности стран. Этот документ с Тарасом Высоцким подписал первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Вицепремьер Юлия Свириденко и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании. Он касается индийской гуманитарной грантовой помощи для реализации проектов развития украинских громад. В частности, документ предусматривает расширение экономического и технического сотрудничества между странами и создает условия для оказания помощи в проектах восстановления и восстановления Украины.

Меморандум между Госслужбой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной организацией по контролю за стандартами лекарственных средств Индии с Романом Исаенко подписывал посол Индии в Украине Рави Шанкар. Документ, прежде всего, рассчитан на предотвращение обращения некачественных и фальсифицированных лекарственных средств, обеспечение безопасности и качества лекарственных средств, которые Украина и Индия поставляет друг другу.

Программа культурного сотрудничества стран рассчитана до 2028 года. Она будет "способствовать налаживанию непосредственных связей между художественными коллективами, отдельными исполнителями и учреждениями культуры и проведению совместных культурно-художественных мероприятий", уверяют у Зеленского. Этот документ с Ростиславом Карандеевым подписал заместитель министра иностранных дел Индии Танмая Лал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киев 23 августа, в День флага Украины, прибыл с первым официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, разговор лицом к лицу между ними длился около 2 часов.

В преддверии визита Моди к нам OBOZ.UA специально проанализировал предпосылки и возможные последствия этого события. Также мы писали о возможных целях, которые стремится достичь в процессе переговоров каждая из сторон.

Отметим, что Индия выступает за дипломатическое решение войны между Россией и Украиной и готова активно содействовать достижению мира. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о желании своей страны помочь в установлении стабильности в регионе.