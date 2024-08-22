Месть Путину или игра в миротворчество: зачем премьер-министр Индии Моди впервые едет в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Киев с визитом 23 августа, в День Государственного флага Украины и накануне Дня Независимости, что достаточно символично. Лидер Индии намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также предполагается подписание нескольких межгосударственных соглашений.

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С точки зрения Украины, эта встреча обсудит роль Индии в восстановлении мира, ведь государство занимает центральное место в украинских планах по завоеванию ключевых стран так называемого Глобального Юга, но эти усилия зашли в тупик, четко продемонстрировавший саммит Мира в Швейцарии.

Визит Нарендры Моде в Украину выглядит в некоторой степени неожиданно, учитывая, что недавно между странами возник дипломатический скандал. Напомним, что МИД Индии вызвал украинского посла, чтобы пожаловаться на высказывания президента Украины, который публично возмутился объятиями Моди и Путина в Москве в то время, когда россияне бомбили "Охматдет".

Сегодня Индия все еще называет войну "конфликтом", не присоединившуюся к санкциям против РФ, а, наоборот, сохраняет с агрессором хорошие отношения и закупает по сниженным ценам российскую нефть. Чтобы легитимизировать свою выгодную экономическую дружбу с Путиным, Моди стремится продемонстрировать цивилизованному миру, прежде всего США, придерживающуюся нейтральной позиции в войне. Визит в Украину – лучший способ для этого.

Между тем Моди является одним из немногих не западных политиков, которые абсолютно четко оценивают действия Путина в его агрессивной войне против Украины и говорят ему это лично. Так, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2022 году премьер-министр Индии заявил российскому диктатору, что в 21 веке войны – не инструмент решения политических проблем. Однако во всех своих заявлениях Моде почему-то никогда не упоминает вину России и лично Путина, не называет такие действия против Украины агрессией, выражая скорее общеполитические оценки опасности собственно войны как таковой для всего мира. Такая риторика позволяет Кремлю спокойно относиться к подобным высказываниям, ведь они не несут никакого практического вреда.

О том, что стоит за визитом премьер-министра Индии Нарендра Моди в Украину, – в материале OBOZ.UA.

Из Москвы в Киев

Лидер Индии Нарендра Моди едет в Киев (перед этим посетив Польшу), чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Ранее два лидера уже встречались на саммите G7.

Это важный визит одного из лидеров стран так называемого Глобального Юга. Ведь он происходит в тот период, когда украинские вооруженные силы находятся на территории Курской области, и это не остановило индийского премьера, хотя у него довольно тесные отношения с диктатором РФ Путиным. Также важно подчеркнуть, что Моди прибывает в Украину накануне Дня Независимости и в День Государственного флага, являющегося важным сигналом для Москвы относительно поддержки Индией украинского суверенитета.

В то же время Моде недавно навестил Путина, чтобы, как он сам утверждает, убедить его прекратить "конфликт". При этом визит в Москву начался спустя всего несколько часов после массовой российской ракетной атаки против Украины, во время которой погибли десятки человек, в том числе дети. Тогда потерпела разрушения детская больница "Охматдет". На видео из Москвы видно, как сияющий Моде обнимается с Путиным, получив некую российскую награду, а улыбающийся диктатор называет его "мой самый дорогой друг".

Во время переговоров между индийским лидером и российским диктатором и сердечными заявлениями в адрес "второго Владимира Путина" Моде не осудил это военное преступление, которое отметил Владимир Зеленский. Сокращение программы визита индийского лидера вряд ли можно считать адекватной реакцией на кровавую атаку России. Однако политически премьер-министр Индии выглядел все же не очень хорошо, общавшись с российским диктатором прямо в день очередного путинского преступления, и это он ясно понял. Фактически Путин в определенной степени подставил Моде, атаковав Украину в день его визита в Москву.

Что ж, у индийского лидера есть возможность в определенной степени отплатить российскому диктатору за пребывание в неудобном положении и политически отомстить. Когда РФ пытается собрать силы для того, чтобы выбить украинские войска из Курской области, а Путин из-за этого все больше теряет лицо, премьер-министр Индии будет встречаться с президентом Украины.

И все же какого-нибудь особого прорыва в отношениях Украины и Индии вряд ли стоит ожидать. Да, демонстрация не склонности Индии к продолжению войны между Россией и Украиной, больше всего произойдет, но не больше. Ведь индийско-российское сотрудничество сегодня слишком важно для Моди и оно не будет ими рисковать. Речь идет не только о дешевых энергоносителях, позволивших Индии сэкономить десятки миллиардов долларов, но и о том, что на 60% вооруженные силы этой страны обеспечены оружием российского производства.

Использовать Украину

Более всего, своим визитом в украинскую столицу лидер Индии стремится прежде всего легитимизировать экономические отношения с Россией и найти баланс между Москвой и Вашингтоном, с которым также должен хорошие относить и стремится их сохранить. Этот визит – шаг на встречу именно стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Некоторые антивоенные заявления Моде дают ему возможность еще раз призвать украинское руководство к переговорам и до окончания войны, которые делают все руководители стран Глобального Юга во время своих встреч с представителями Украины.

Индия, конечно, не хотела, чтобы ее воспринимали как страну, которая помогает России в проведении этой агрессивной войны. В частности, еще и потому, что для страны важны отношения с Западом. Для этого ей нужно демонстрировать свою нейтральность по поводу войны, поэтому визит в Украину – лучшая возможность это сделать. Но важны не слова, а дела, а вот они прекрасно демонстрируют реальные приоритеты Индии, которая продолжает покупать оружие и нефть в России и помогает экономически выживать.

Собственно сам премьер-министр Индии заявил накануне визита, что "поделится перспективами мирного разрешения конфликта между Украиной и Россией во время своего пребывания в Киеве", а "как друг и партнер надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе", — отметил Моде.

Деликатный "почтальон"

На Западе предполагают, что лидер Индии может выступить не миротворцем, а эдаким "почтальоном", то есть быть не посредником, а страной, способной передавать деликатную информацию от российского руководства к украинскому и наоборот. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на днях отметил, что в Нью-Дели уже занимались такими деликатными поручениями. Например, тогда, когда речь шла об обеспечении безопасности на Запорожской атомной электростанции. покажет его нейтральность и успокоит США и Россию.

Однако уже тот факт, что Нарендра Моди решил посетить Украину, а до этого еще и Польшу, являющуюся союзником Украины в войне с РФ, может свидетельствовать, что глава индийского правительства планирует пересмотреть свою роль в мирном процессе. Однако украинской дипломатии придется приложить усилия, чтобы активность Индии, именно с точки зрения прекращения российско-украинской войны, была более масштабной.

Индия хочет быть "хорошей для всех" в контексте войны в Украине

"Своим визитом в Киев премьер-министр Индии Моди стремится показать, что он за мир и со всеми дружит, и с Россией, и с Украиной. Но то, что делает Моде, то есть в полном сотрудничестве с агрессором, можно назвать цинизмом. Потому что он банально зарабатывает на происходящем. С одной стороны, Индия – страна, запускающая спутник, а с другой, страна, в которой десятки миллионов людей живут за чертой бедности. Поэтому думаю, что ни один миллиард долларов там не будет лишним. Мода это прекрасно понимает и будет делать все для того, чтобы такая ситуация продолжалась. Насколько это морально, это уже другой вопрос, но для него, я так понимаю, что понятия морали в этом плане не существует", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По мнению дипломата, не надо ждать чего-нибудь чрезвычайного от этого приеда.

"Я всегда задаю себе один простой вопрос. Кто помогает нам в решении наших проблем? Кто является главным партнером Украины по борьбе с российским империализмом? Индия, Китай, Папуа-Новая Гвинея, Южная Африка? Или все-таки наши западные партнеры? Ответ очевиден. Именно в этом контексте я бы рассматривал визит Моди или любого другого лидера по этому Глобальному Югу в Украину", – подчеркивает Владимир Огрызко.

По его словам, с Россией Индии прекрасно дружится, потому что она уже сэкономила, по разным оценкам, несколько десятков миллиардов долларов покупая нефть по сниженной цене. И планирует это делать дальше, несмотря ни на обстрелы детских больниц, ни на что. Относительно политики касательно Украины, Владимир Огрызко считает, что Моди такими политическими шагами стремится попытаться сгладить негативный момент экономического сотрудничества и фактически помощи России.

"Тем, что он приедет и расскажет, что он за мир, дружбу и за все хорошее против всего плохого, устраивает ли это нас? Я думаю, что нет. И я бы ему очень четко и откровенно об этих вещах говорил. Но это уже вопрос нашей власти, какую линию она в этом плане выберет. И все же здесь вопрос стоит ребром. Надо четко сказать, кто агрессор. И если ты даешь на этот вопрос прямой ответ, то возникает следующий, готов ли ты с агрессором сотрудничать дальше. Пока выходит, что Моде готов сотрудничать с Россией и Путиным", – отметил Владимир Огрызко.