Грузия обвинила Зеленского в 'неблагодарности': Стефанчук жестко ответил

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил главу государства в неблагодарности Грузии за помощь.

Слова парламентского главы приводит информагентство Interpress. В то же время он добавил, что официальный Тбилиси и в дальнейшем продолжит оказывать помощь украинцам.

Что известно

По словам грузинского политика, украинская критика в отношении Грузии "безосновательна", а поддержка резолюций ООН в пользу Украины — это вклад Грузии в международные усилия. Кроме того, Папуашвили добавил, что Зеленский не выказывает благодарности ни Соединенным Штатам, ни Грузии.

"Мы поддерживаем украинский народ, но не власть. Ни Зеленский, ни его заместители, ни Брюссель не заслуживают нашей поддержки. Это неблагодарные люди. Где была Британия, когда Зеленский ввел санкции против представителей грузинского правительства? Он неблагодарный человек. Зеленский не проявляет никакой благодарности ни Америке, ни Грузии. Поэтому пусть они вас благодарят, но в целом нам такая благодарность уже не очень нужна. Мы все это будем делать для украинского народа. Окончательный вердикт по Зеленскому вынесет сам украинский народ", — сказал Папуашвили.

В ответ спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что украинцы благодарны всем, и подчеркнул, что поддержка Украины со стороны простых граждан Грузии имеет большое значение.

"Украинцы — благодарная нация. Мы уважаем каждого, кто помогает в нашей борьбе за собственную свободу и право выбора. И мы, безусловно, благодарны грузинскому народу. Народу, который смело выходит на площади своих городов в поддержку Украины. Народу, который в составе грузинских добровольческих батальонов сражается бок о бок против общего российского врага", — написал спикер парламента в Facebook.

Стефанчук также отметил, что голосование за недавнюю резолюцию ООН по территориальной целостности Украины является "минимально необходимой позицией цивилизованного мира".

"Украина не нуждается в поучениях от морализаторов, которые выступают ретрансляторами нарративов "русского мира". Украина нуждается в настоящих союзниках — тех, кто понимает: в борьбе с рашистским злом не считают комплименты, а ценят позицию и поддержку", — заявил глава ВРУ.

Напомним, вчера Генассамблея ООН приняла инициированную Киевом резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине", "за" которую проголосовали 107 государств-членов. Но США воздержались, из-за формулировок в документе, которые могут повредить переговорам с Россией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на днях в ООН обнародовали новые данные о том, сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны. Реальное количество убитых Россией украинцев может быть значительно выше. Также там констатировали, что 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения Украины.

