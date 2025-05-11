Грубо нарушил протокол: Уиткофф общался с Путиным без американского переводчика - NBC

Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа, нарушил дипломатический протокол во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он трижды встречался с ним без американского переводчика, пользуясь услугами кремлевских.

Видео дня

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на западных чиновников и экспертов. Переговоры состоялись 11 февраля, 13 марта и 11 апреля.

По данным источников, Уиткофф не владеет русским, поэтому не мог адекватно понимать нюансы разговора или проверить точность перевода. Двое бывших американских послов отметили, что это создает серьезные риски, поскольку Кремль мог представить содержание беседы в выгодном для себя свете.

Во время официальных встреч, несмотря на знание английского, Владимир Путин всегда пользуется услугами переводчика. Так было и 25 апреля, когда он встречался с Виткоффом. Вместе с президентом РФ тогда были его советник Юрий Ушаков, а также представитель по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев и штатный переводчик.

На опубликованном Кремлем видео видно, как Уиткофф заходит в зал сам, улыбается и пожимает Путину руку. Со стороны США не было никаких советников или экспертов, которые обычно сопровождают американских дипломатов в сложных переговорах. Лишь позже к нему подходит женщина, и, обращаясь к ней, Уиткофф уточняет: "Переводчик? Из посольства? Хорошо".

Бывший посол США в России Майкл Макфол раскритиковал такой подход, назвав возложение на кремлевских переводчиков "крайне неудачной идеей", которая поставила американского представителя в уязвимое положение. По его словам, содержание перевода кремлевских специалистов никогда не совпадает с тем, как переводят американские специалисты. Кроме того, наличие собственного переводчика гарантирует точность письменного отчета - так называемого меморандума беседы (мемкона), который затем передается чиновникам в Вашингтоне.

Макфол отметил, что всегда лично уточнял у переводчиков все детали после встречи - что невозможно сделать, если пользоваться русским переводчиком.

В то же время в Белом доме утверждают, что Уиткофф придерживается протоколов безопасности. Однако источники NBC указывают, что его самолет не имеет защищенной правительственной связи. Правда, спецпосланник перед взлетом совершил зашифрованные звонки из американского посольства и пользуется защищенным мобильным телефоном.

Как сообщал OBOZ.UA, газета New York Post недавно написала, что Стив Уиткофф вызвал разочарование Вашингтона своим подходом к переговорам с Ираном и РФ - двумя главными противниками Америки. В администрации Дональда Трампа недовольны, что чиновник участвует в переговорах на самом высоком уровне в одиночку и даже прибегает к услугам кремлевских переводчиков, нарушая дипломатические процедуры.

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