'Почтальон для Путина': в США недовольны тем, как Уиткофф ведет переговоры

Спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф вызвал в администрации США разочарование своим подходом к переговорам с Ираном и РФ – двумя главными противниками Америки. В администрации Трампа недовольны, что Уиткофф участвует в переговорах на высшем уровне в одиночку и даже прибегает к услугам кремлевских переводчиков в нарушение дипломатические процедуры.

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Об этом пишет американская газета New York Post, ссылаясь на источники. Как говорится в статье, Уиткофф, уроженец Нью-Йорка, бывший юрист по недвижимости и инвестор, фактически стал личным послом Трампа при российском диктаторе Владимире Путине в дополнение к ведению дел на Ближнем Востоке.

Не имея дипломатического опыта, он принимает участие во встречах на высоком уровне в одиночку и даже иногда прибегал к услугам кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры, сообщили многочисленные источники газеты.

Во время последней встречи с Путиным в пятницу он приветствовал кремлевского тирана как старого друга – без всякого намека на привычный круг советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно сопровождают американских чиновников, ведущих переговоры.

Сам Путин не присутствовал на пятничной встрече в одиночку – его сопровождали помощник Юрий Ушаков и глава суверенного фонда благосостояния Москвы Кирилл Дмитриев.

"Любому, кто участвует в подобных переговорах с Путиным, было бы полезно иметь в команде опытных специалистов по России и брать их с собой на встречи с Кремлем", – прокомментировал Джон Харди, директор российской программы Фонда защиты демократии.

Один из членов первой администрации Трампа был более лаконичен.

"Хороший парень, но неуклюжий гр...аный идиот. Он не должен делать это в одиночку", – сказал этот человек о Виткоффе.

Экс-посол США в России Майкл Макфол писал в X, что Трамп должен назначить посредником в переговорах с РФ и Украиной человека с определенным опытом в дипломатии.

"Уиткофф действует как почтальон для Путина. Он ни о чем не договаривается", – заявил он.

Как пишет New York Post, самый вопиющий случай с Уиткоффом произошел во время его интервью Такеру Карлсону 21 марта, когда он повторил тезисы Кремля о том, что "самая большая проблема" на переговорах якобы связана с оккупацией Москвой "этих так называемых четырех регионов", забыв при этом их названия (территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей).

Уиткофф заявил, что люди там якобы "говорят по-русски" и якобы проголосовали на "референдумах" за нахождению под властью РФ, повторив тезис, который Путин использует для оправдания своего нападения на Украину.

При этом спецпосланник не признал, что РФ убивала, изгоняла носителей украинского языка или приказывала им говорить только на русском языке, что New The Post и другие СМИ подтвердили на месте, а также что "референдумы" проводились под надзором вооруженных кремлевских войск.

По словам Уиткоффа, "вопрос в том", признает ли Украина и мир захваченные оккупантами территории российскими.

Украинские чиновники опровергли эти заявления, а один из них сказал The Post: "Речь идет о суверенитете и достоинстве, а не о политике".

Другие критикуют привычку Уиткоффа не знать своих переводчиков в дискуссиях с Путиным.

На видео с пятничной встречи слышно, как он спрашивает, был ли тот человек, который сидел с его стороны стола, "из посольства".

"Невозможно вести переговоры, когда вы не доверяете переводчику. Уиткофф не говорит по-русски и не может проверить, что именно переводится", – считает украинско-эстонский переводчик и правительственный советник Яника Мерило.

Она добавила, что ни один политик не идет на переговоры без собственного переводчика во враждебную среду, какой, как предполагается, является РФ.

Провал перемирия на Ближнем Востоке

Как пишет газета, Уиткофф, судя по всему, мог бы и без того успеть сделать многое, "не ввязываясь в самый страшный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны".

В качестве спецпосланника по Ближнему Востоку он пытался договориться о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, а также о пересмотре соглашения с Ираном по его программе создания ядерного оружия.

В начале он имел успех, помогая договориться о двухмесячной паузе в боевых действиях между Израилем и ХАМАС. Однако попытка спецпосланника продлить прекращение огня провалилась, говорится в статье.

12 марта Уиткофф покинул встречи с представителями ХАМАС в Катаре, полагая, что в принципе он заключил сделку. Прекращение огня должно было быть продлено еще на месяц, а боевики – освободить пятерых живых заложников в обмен на большее число палестинских заключенных.

Два дня спустя ХАМАС заявил, что освободит одного живого американского заложника, захваченного в ходе атаки 7 октября 2023 года, вместе с телами еще четырех человек. Уиткофф сразу же отклонил предложение, и прекращение огня "рухнуло" четыре дня спустя.

"Я думал, что у нас приемлемая сделка. Я даже думал, что у нас есть одобрение от ХАМАС. Может быть, это просто меня обманывают. Я думал, что мы там были, но, очевидно, нас там не было", – сказал озадаченный Виткофф в интервью Fox News Sunday 23 марта.

Хотя многие в Израиле ценят усилия Уиткоффа, отсутствие у него дипломатического опыта, по их мнению, затуманивает его суждения.

"Его предположение, что такими игроками, как ХАМАС или Иран, в первую очередь движет желание жить, и поэтому с ними можно взаимодействовать напрямую, отражает опасное непонимание их долгосрочных идеологических целей", – сказала Шири Файн-Гроссман, бывшая глава отдела региональных вопросов Совета национальной безопасности Израиля.

Другие опасаются, что Уиткоффу поручают слишком большую роль.

"Как Уиткофф распределяет свое время между двумя очень сложными переговорами? Я думаю, он хороший парень, но иранская проблема настолько сложна, что я надеюсь, что он приведет в команду больше людей. Потому что на данный момент иранцы могут иметь преимущество, учитывая их обширные познания в области переговоров", – сказал израильский эксперт по безопасности и научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Дэнни Цитринович.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Bloomberg со ссылкой на источники в Москве рассказали, что Путин настаивает на том, что РФ должна взять под контроль четыре региона Украины, которые не оккупировала полностью. Это усложняет попытки команды Трампа урегулировать конфликт.

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