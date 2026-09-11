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"Знаете, что будет?" Трамп "пригрозил" американцам адом, если они не будут голосовать на выборах. Видео

Ольга Ганюкова
Новости. Мир
2 минуты
1,9 т.
Трамп заявил о «аде» для тех, кто не будет голосовать
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Президент США Дональд Трамп призвал американцев обязательно прийти на промежуточные выборы в ноябре. Во время выступления на съезде республиканцев в Далласе он заявил, что тех, кто не будет голосовать, якобы ждет ад.

Своё заявление Трамп сделал в контексте призыва поддержать Республиканскую партию на предстоящих выборах. Об этом он сказал на съезде Республиканской партии в Далласе.

Трамп заявил о "аде" для тех, кто не будет голосовать

Во время выступления Трамп обратился к присутствующим с призывом принять участие в промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре. Президент США использовал резкую и ироничную риторику, заявив, что отказ от голосования будет иметь якобы сверхъестественные последствия.

"Знаете, что произойдет, если вы не проголосуете? Вы попадете в ад. Вы это знаете. Понятно? Вы попадете в ад", — сказал Трамп.

После этого он пояснил, что не хочет, чтобы с его сторонниками это произошло, и призвал их прийти на выборы.

Трамп завершил этот фрагмент выступления прямым призывом голосовать за республиканцев.

"И я не хочу, чтобы это случилось с вами, поэтому, пожалуйста, идите и голосуйте. Потому что вместе мы победим коммунистов", – заявил президент США.

Во время двухдневного съезда в Далласе Трамп в целом пытался мобилизовать свою политическую базу перед ноябрьскими выборами. Он призвал сторонников воспринимать промежуточные выборы как голосование по поводу его президентства, фактически предлагая "представить", что его имя есть в избирательном бюллетене.

Промежуточные выборы в США запланированы на ноябрь 2026 года, и на них американцы, в частности, будут выбирать состав Конгресса.

Трамп пригрозил американцам адом, если они не будут голосовать на выборах

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что может претендовать на еще один президентский срок. Он заявил, что будет баллотироваться из-за якобы имевшего место мошенничества во время выборов 2020 года.

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