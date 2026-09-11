"Знаете, что будет?" Трамп "пригрозил" американцам адом, если они не будут голосовать на выборах. Видео

Президент США Дональд Трамп призвал американцев обязательно прийти на промежуточные выборы в ноябре. Во время выступления на съезде республиканцев в Далласе он заявил, что тех, кто не будет голосовать, якобы ждет ад.

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Своё заявление Трамп сделал в контексте призыва поддержать Республиканскую партию на предстоящих выборах. Об этом он сказал на съезде Республиканской партии в Далласе.

Трамп заявил о "аде" для тех, кто не будет голосовать

Во время выступления Трамп обратился к присутствующим с призывом принять участие в промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре. Президент США использовал резкую и ироничную риторику, заявив, что отказ от голосования будет иметь якобы сверхъестественные последствия.

"Знаете, что произойдет, если вы не проголосуете? Вы попадете в ад. Вы это знаете. Понятно? Вы попадете в ад", — сказал Трамп.

После этого он пояснил, что не хочет, чтобы с его сторонниками это произошло, и призвал их прийти на выборы.

Трамп завершил этот фрагмент выступления прямым призывом голосовать за республиканцев.

"И я не хочу, чтобы это случилось с вами, поэтому, пожалуйста, идите и голосуйте. Потому что вместе мы победим коммунистов", – заявил президент США.

Во время двухдневного съезда в Далласе Трамп в целом пытался мобилизовать свою политическую базу перед ноябрьскими выборами. Он призвал сторонников воспринимать промежуточные выборы как голосование по поводу его президентства, фактически предлагая "представить", что его имя есть в избирательном бюллетене.

Промежуточные выборы в США запланированы на ноябрь 2026 года, и на них американцы, в частности, будут выбирать состав Конгресса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что может претендовать на еще один президентский срок. Он заявил, что будет баллотироваться из-за якобы имевшего место мошенничества во время выборов 2020 года.

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