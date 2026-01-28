"Готовы обеспечить безопасность": в Кремле сделали заявление о возможности встречи Путина и Зеленского

В Кремле в очередной раз заявили, что якобы не против личной встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако в РФ настаивают, чтобы такая встреча состоялась в Москве.

Руководство страны-террориста утверждает, что якобы гарантирует Зеленскому безопасность в случае визита в Москву. Об этом в интервью российским пропагандистам заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Москва манипулирует темой переговоров

Российская власть, которая ни на день не прекращает террор и убивает мирное население Украины, продолжает делать видимость готовности к личной встрече Зеленского и Путина.

По словам Ушакова, россияне не отказываются от контактов Путина и Зеленского. В то же время в Кремле подчеркнули, что такая встреча должна быть подготовлена и ориентирована на результат.

Также помощник диктатора РФ рассказал, что вопрос встречи Путина и Зеленского несколько раз поднимался в телефонных разговорах главаря Кремля с американским президентом Дональдом Трампом.

В то же время Кремль снова пригласил Зеленского в Москву на переговоры. По словам Ушакова, Россия готова гарантировать безопасность президенту Украину в случае его согласия на переговоры с Путиным в столице страны-агрессора.

"Суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены – это первое. А во-вторых – чтобы они были ориентированы на достижение конкретных результатов", – рассказал Ушаков.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что во время переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) между Украиной, Россией и США обсуждались два соглашения. Первое – 20-пунктный мирный план – будет подписано между Киевом и Вашингтоном. Также Соединенные Штаты должны подписать соглашение и с РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент Владимир Зеленский готов на личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным для решения вопросов оккупированных украинских территорий и Запорожской атомной станции. Указанные два вопроса в последних переговорах считаются самыми проблемными.

