"Сними это барахло и смой в унитаз". Автор хита You're Beautiful натянул российскую ушанку с кокардой и стал посмешищем

Катерина Галущенко
Британский 54-летний певец Джеймс Блант опубликовал фото в шапке-ушанке с российским гербом и вызвал волну возмущения среди пользователей соцсетей. Его хиты You're Beautiful и Goodbye My Lover были достаточно популярными в нашей стране, а теперь, после необдуманного публичного инцидента, украинцы заявляют об "отмене" певца и его творчества.

Фотографию артист разместил в Threads, после чего под заметкой появились сотни критических комментариев. На фото Блант позирует на фоне заснеженных гор в красной кофте и меховой жилетке. Главный акцент образа – ушанка с четким изображением двуглавого орла, что является государственным символом РФ.

Именно этот элемент и вызвал наибольшую реакцию. Украинцы массово обвинили певца в нечувствительности к войне и использовании символики страны-агрессора, особенно после того, как фильм о нытье россиян победил на "Оскаре 2026" несколько дней назад. В комментариях напоминают, что полномасштабная война России против Украины продолжается, а подобные публикации со стороны западных артистов являются неприемлемыми.

Среди тех, кто отреагировал публично, – украинский музыкант и основатель "Культурного десанта" Николай Серга. Он резко раскритиковал Бланта, посоветовав "снять это барахло" и "смыть в унитаз", а также добавил, что артисту стоит "помыть голову – и снаружи, и внутри".

"Мужчина, прекрати это дерьмо. Сними это барахло, сомни его и смой в унитаз. И вымой голову – и снаружи, и внутри", – написал он.

В комментариях также и другие резкие высказывания в адрес артиста, в частности, от украинских публичных лиц. Пользователи напоминают о военных преступлениях РФ.

"Как выразить поддержку террористам, не говоря этого прямо".

"Are you DOVBOYOB?"

"Певец еще не догадывается, что купил билет на шакалий экспресс".

"Так смешно, что люди, которые никогда не жили в СССР или России, пытаясь почувствовать ту "культуру", ту "таинственную душу", романтизируя ее, на самом деле совершенно не думають про то, чем на самом деле были СССР и Россия, чем они есть сейчас и что они сделали с таким большим количеством народов и культур. Это была настоящая дыра. Они буквально уничтожили так много людей, что вы даже не можете представить той огромной боли, которую они оставили на поколения".

"Джеймс, ты лично участвовал в войне в Югославии и командовал там танковым подразделением НАТО. Ты был причастен к противостоянию в аэропорту Слатина с российскими десантниками и, вопреки приказу генерала Уэсли Кларка, проявил сдержанность, тем самым предотвратив эскалацию конфликта. Ты лично воевал против русских. Что с тобой случилось? Как ты можешь поддерживать любые военные действия, с любой стороны?"

"До полноты картины не хватает балалайки, водки и бурого сибирского медведя".

"Чувак, мне очень понравились твои новые песни Beside You и Tears Dry Tonight. Эти песни стали настоящими хитами на радиостанциях Украины. Но если ты решил стать сторонником террористов, то иди в задницу".

Скандальное фото остается на его странице, его до сих пор (спустя 15 часов после публикации) не удалили, а никаких объяснений относительно своего выбора артист не предоставил.

Однако в Instagram он написал: "Ну, я думал, вы дадите мне кредит доверия за то, что я украл головной убор".

Справка. Джеймс Блант – британский певец и автор песен, который получил мировую известность после выхода альбома Back to Bedlam в 2004 году. Песни You're Beautiful и Goodbye My Lover возглавляли чарты в Великобритании, США и других странах. За время карьеры он продал более 20 миллионов записей и получил ряд престижных наград, в том числе Brit Awards и номинации на Grammy.

До начала музыкальной карьеры Блант служил в британской армии и участвовал в миротворческой миссии НАТО в Косово. После завершения службы он полностью посвятил себя музыке, быстро получив международное признание.

Ранее OBOZ.UA писал, что в похожий скандал попала также Мадонна. Певица после своего путешествия в английский городок Маргейт показала серию фотографий, на которых она позирует в шапке-ушанке с четким символом СССР – серпом и молотом.

