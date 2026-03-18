'Я хочу признаться...' Павел Зибров удивил возрастом фанатов, которые чаще всего заказывают его на частные вечеринки

Народный артист Украины Павел Зибров рассекретил, поклонники какого возраста чаще всего приглашают его выступить на частных вечеринках по случаю дней рождений или других личных праздников. Оказывается, певец является безумно популярным среди молодежи, ведь его зовут на мероприятия люди до 35 лет.

Видео дня

Знаменитость не стал скрывать, что такая тенденция вызывает у него кучу приятных эмоций. Об этом он рассказал в проекте "Ближче до зірок".

"Я хочу признаться в том, что большинству людей на моих концертах 18, 20, 25, 30 лет. И на частные вечеринки Павла Зиброва заказывают 30-ти, 35-ти и 28-летние. На юбилеи, дни рождения меня приглашают молодые девушки. Это очень приятно", – поделился артист.

Однако Павел Зибров любит всех своих фанатов, независимо от возраста. Ему нравится "зажигать" вместе с ценителями своего творчества на сцене, чтобы продемонстрировать, что он все еще остается "живчиком".

"Мне хочется показать, что я живой. Я "живчик". Я люблю тебя, жизнь", – поделился знаменитость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!