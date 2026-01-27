Во время переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) между Украиной, Россией и США обсуждались два соглашения. Первое – 20-пунктный мирный план – будет подписано между Киевом и Вашингтоном. Также Соединенные Штаты должны подписать соглашение и с РФ.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что переговорный процесс продолжается.

"Если говорить сугубо об этой 20-пунктной рамке, то это пока документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией – должны подписать США. По состоянию на сейчас обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс", – заявил министр.

Он отметил, что до сих пор остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы – относительно территорий и Запорожской АЭС. Их президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить во время личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Сибиги, очень важно, что американская сторона остается в переговорном процессе. Несмотря на риски и вызовы удалось выйти на трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Состоялись встречи между членами украинской и российской делегаций.

Переговоры были очень сложные, однако можно констатировать качественное изменение состава российской делегации – это другие люди, и там уже не было псевдоисторических лекций, разговоры были очень сфокусированы.

"Отдельный трек – переговоры между представителями военного блока, как военной разведки, так и Генерального штаба. Были предметные разговоры относительно параметров остановки огня или перемирия, о порядке мониторинга или верификации перемирия, по определению сроков – что каждая сторона вкладывает в тот или иной срок", – сказал глава МИД.

Сибига ответил на вопрос о том, есть ли необходимость в его встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Нет, я не вижу такой необходимости. Мы не должны творить параллельные треки. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков – не ко времени, не нужно", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия приняла участие в трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах для "галочки". Агрессору это нужно для того, чтобы избежать большего санкционного давления со стороны Соединенных Штатов и задобрить американского лидера Дональда Трампа.

