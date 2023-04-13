Готовим наших воинов и очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами, – Зеленский

В четверг, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел особый формат работы с руководителями сектора обороны страны – военный кабинет. В рамках мероприятия были обсуждены темы управления передовой и активных действий нашей армии, защиты государства от российского террора.

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Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении к украинцам. Он подчеркнул, что разговор с руководителями был содержательным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"И наши действия – будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами. И по максимуму – приближаем победу. По максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму", – заверил президент.

Также глава государства сообщил, что в этот день в Мариинском дворце был отмечен День работников и работниц ОПК Украины.

"Это довольно несправедливо, что до сих пор в Украине не было такого специального дня, когда можно было бы почтить труд всех тех, кто создает украинское оружие, украинские снаряды, украинскую технику. Кто создает и наши ракеты, так ярко проявившие себя в акватории Черного моря в этот день год назад, 13 апреля, когда остановился морской путь российского черноморского флагмана", – отметил глава государства, добавив, что всему нашему государству и всему обществу есть, за что быть благодарными профессионалам, которые оберегают и развивают наш ОПК.

Третьей важной темой этого дня стала евроинтеграция.

"Провел совещание с чиновниками, с представителями Верховной Рады относительно некоторых наших шагов по приближению к Евросоюзу, законодательных шагов, реализации принятых изменений. Цель нашего государства – абсолютно достижима. Украина будет интегрирована со всеми институтами и практиками Евросоюза, обретет полноправное членство. С нашей стороны – полная готовность", – заверил Зелнский.

Также 349 военнослужащих отметил государственными наградами. Среди них 45 бойцов Воздушных сил, 152 – ДШУ, 152 воина – Сухопутные войска.

"Особенно сегодня хочу отметить наших бойцов, которые дерутся на Донетчине в составе ОСУВ "Таврия" генерала Тарнавского. В частности, морских пехотинцев 35-й отдельной бригады и артиллеристов 55-й отдельной бригады. Вы, как всегда, ребята, результативны!" – отметил лидер государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне Зеленский рассказал о финансовой поддержке от стран-союзников и восстановлении нашего государства после войны. Он подчеркнул, что в Украине не будет ни одной руины;

– также президент внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью по взаимной защите государственных секретов. Законопроект №0197 уже зарегистрирован на сайте парламента.

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