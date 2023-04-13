Готайны Беларуси станут известны: Зеленский предложил Раде расторгнуть соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Белоруссией о взаимной защите государственных секретов. Президентский законопроект появился в парламенте в среду, 12 апреля.

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Об этом сообщается на веб-странице Верховной Рады. Соответствующий документ №0197 уже зарегистрирован на сайте парламента.

Известно, что белорусский режим на протяжении полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает политику Кремля. Так, диктатор Александр Лукашенко позволяет использовать территорию Беларуси для атак на Украину. Кроме того, военные силы России постоянно проводят учения на территории Беларуси.

Это привело к ухудшению отношений между Украиной и Белоруссией. В октябре прошлого года украинское правительство отменило действие соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. А в июле 2022 года Кабмин денонсировал соглашение с Беларусью о судоходстве по внутренним водным путям, которое было подписано в 1998 году.

Кроме того, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия соглашения с Белоруссией о взаимной защите государственных секретов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поддерживающей страну-агрессора Россию Беларуси выступили с циничным заявлением. Там призвали Украину и РФ незамедлительно объявить перемирие и вернуться к мирным переговорам.

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