Государства НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи: Драгоне рассказал о планах на 2025 год

Страны Североатлантического альянса предоставили 99% общей военной помощи, выделенной Украине для отпора российской агрессии. Сейчас представители военного блока вместе с союзниками работают над улучшением ситуации в стране и предотвращением повторного нападения РФ.

Видео дня

Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Он является одним из важнейших среди сотрудников в команде генерального секретаря Альянса Марка Рютте.

Страны-союзники создали PURL

Драгоне напомнил, что более месяца назад вместе с президентом США Дональдом Трампом и его советниками Североатлантический альянс и страны-союзники создали PURL – "Список приоритетных потребностей Украины", составленный Киевом на основе их реальных военных потребностей на местах. Его должен утвердить верховный главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

"Затем мы проверяем, могут ли США быстро прислать эти военные материалы. По сути, союзники среди 52 желающих проукраинских сил, которые являются не только европейскими представителями или членами НАТО, финансируют американское оружие, которое быстро попадает в Киев. На сегодня по формуле PURL отправлено оружия на сумму $1,5 миллиарда", – сказал адмирал.

По его словам, есть три пакета по около €500 миллионов. Первый был профинансирован Нидерландами в начале августа, второй на следующий день – Данией, Финляндией и Швецией. Третий был выплачен Германией в середине месяца. Среди оружия – средства противовоздушной обороны против ракет и беспилотников, боеприпасы различного калибра, которые, подчеркнул военный, всегда были приоритетами Украины.

"США упорно работают над увеличением своего арсенала и его доступностью. Военные материалы распределяются через каналы НАТО, базирующиеся в Германии, которая также давно присылает оружие, предоставленное отдельными странами на двусторонней основе. Поэтому даже в режиме PUR НАТО имеет решающее значение для проверки украинского списка и, в конце концов, поставки оружия", – заявил глава военного комитета Альянса.

Планы в 2025 году

Драгоне говорит, что в 2024 году стоимость общей военной помощи НАТО Украине достигла $50 миллиардов. По состоянию на 1 января 2025 года это уже $33 миллиарда.

"Но до конца года будем на уровне предыдущей цифры. Прогнозы очень оптимистичные", – сказал он.

Параллельно в Вашингтоне военное руководство США встречается с коллегами из "коалиции желающих", среди которых есть и страны-члены НАТО. Поэтому адмирал рассказал, какие решения ожидаются по итогам этих переговоров.

По его словам, коалиция сил во главе с Лондоном и Парижем для реализации мирного процесса имеет целью поддержать нормализацию ситуации в Украине.

"Они сосредотачиваются на экономике, территориальной и воздушной безопасности и многом другом. Их задачи также включают организацию системы сдерживания России от повторного нападения", – пояснил он.

Что предшествовало

Стало известно, что в Польше в рамках сотрудничества НАТО Нидерланды развернут две системы ПВО Patriot для защиты польского логистического центра доставки военной техники в Украину. Вместе с этими ЗРК на защиту польского хаба будут отправлены 300 нидерландских солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте продемонстрировал потенциал украинского производства дронов. Он подчеркнул, что сейчас критически важно обеспечить достаточное финансирование программ производства БПЛА, поскольку украинский потенциал значительно превышает имеющиеся финансовые ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне также заявил, что пока преждевременно обсуждать детали потенциального размещения иностранного военного контингента в Украине. Любые решения в этом контексте должны базироваться на политических гарантиях безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!