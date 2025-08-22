'Важное финансирование': Рютте показали украинский потенциал производства дронов. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте продемонстрировал потенциал украинского производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам Зеленского, критически важно обеспечить достаточное финансирование программ производства дронов, поскольку украинский потенциал значительно превышает имеющиеся финансовые ресурсы.

Видео дня

Дроны играют ключевую роль в сдерживании врага, защите фронта и уменьшении потерь среди украинских военных. Об этом глава государства сказал во время общения со СМИ.

"Критически важно, чтобы было достаточное финансирование для наших программ производства дронов. И об этом мы сегодня также разговаривали с Генсеком НАТО, исключительно о внутреннем производстве. Украинский потенциал производства значительно больше, чем наши финансовые возможности. Работаем, чтобы закрыть этот дефицит", - отметил президент.

Президент добавил, что Рютте уже ознакомился с различными видами дронов, которые являются очень эффективными и действительно составляют ключевое оружие для сдерживания врага. Благодаря этим беспилотникам украинские подразделения удерживают фронт и уменьшают количество потерь среди военных.

Зеленский отметил, что российская сторона увеличивает применение дронов, но в Украине есть все необходимые средства для противодействия.

"Важное финансирование. В ближайшее время нам надо закрыть дефицит финансирования в 6 миллиардов евро. Очень рассчитываем на поддержку в этом", – подчеркнул президент.

Министр обороны Денис Шмыгаль добавил, что вместе с Рютте посетили одно из крупнейших украинских предприятий, которое производит дроны. Предприятие регулярно выполняет государственные контракты и обеспечивает подразделения Сил обороны Украины беспилотниками. Несмотря на угрозы во время полномасштабной войны, компания продолжает внедрять инновационные подходы и масштабировать производство.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина имеет уникальный опыт инноваций на поле боя и в производстве дронов, которым готова делиться с партнерами в НАТО. Он выразил надежду, что Альянс и в дальнейшем будет поддерживать украинский оборонно-промышленный комплекс и инвестировать в общую безопасность.

Рютте также заявил, что гарантии безопасности для Украины могут иметь два уровня. Они должны сочетать как дипломатические, так и практические шаги для укрепления обороноспособности страны.

Что предшествовало

Представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую Вашингтон может предложить Украине, кроме поставок вооружения.

