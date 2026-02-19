'Горькая правда': Мерц назвал условие завершения войны в Украине

Германия видит мало шансов на дипломатическое завершение войны в Украине. В Берлине считают, что боевые действия прекратятся только тогда, когда одна из воюющих сторон будет истощена либо в военном плане, либо в экономическом.

Об этом сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Слова политика приводит журнал Sueddeutsche Zeitung.

Что сказал канцлер

По его словам, ЕС должен гарантировать, чтобы у Москвы не было денег финансировать армию.

"По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, или военно, или экономически", – сказал канцлер.

Кроме того, по мнению канцлера, российского президента Владимира Путина вряд ли убедят аргументы прекратить войну. Поэтому Европа должна исключить финансирование Кремлем оккупационных войск.

"Разум и гуманитарные аргументы не убедят Путина. Это горькая правда. Поэтому цель европейских усилий — гарантировать, что российское государство больше не может вести войну военным путем и не может продолжать финансировать ее экономически", – сказал он.

Москва не может обойтись без войны в ближайшем будущем, считает политик. По мнению Мерца, Кремль поддерживает работу своей военной машины, потому что не знает, что делать с сотнями тысяч солдат, которые искалеченными вернутся с войны.

"Сейчас мы переживаем состояние этой страны в состоянии глубокого варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять", – сказал канцлер.

Напомним, ранее Фридрих Мерц заявил, что Россия прекратит войну против Украины только после значительного военного и экономического истощения. Сейчас, по его словам, этот период не наступил, но приближается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее канцлер отмечал, поскольку сейчас США, Украина и Россия уже проводят переговоры, Европа не будет открывать "параллельные каналы связи". Евросоюз готов участвовать в любых мирных переговорах, но только в соответствующей координации с Украиной и США. Другие варианты могут лишь привести к новому массированному удару по Украине.

