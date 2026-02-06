Поскольку сейчас США, Украина и Россия уже проводят переговоры, Европа не будет открывать "параллельные каналы связи". Евросоюз готов участвовать в любых мирных переговорах, но только в соответствующей координации с Украиной и США. Другие варианты могут лишь привести к новому массированному удару по Украине.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что"ключ кроется в Москве", потому что позиции других сторон переговоров известны.

Бомбардировка клиники "Охматдет"

Канцлер Германии привел в пример нескоординированный с другими партнерами визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, после которого РФ бомбила детскую больницу в Киеве.

"Результатом, всего через несколько дней после этого визита,стала интенсивная бомбардировка, в частности, детской больницы в Киеве. Я не хочу переговоров, которые приводят к таким результатам", – заявил Фридрих Мерц.

"Если мы сможем сами, с европейской точки зрения, внести вклад в переговоры, то мы это сделаем. Но мы делаем это только скоординировано с Украиной и Америкой. И если появляются дополнительные варианты, мы будем последними, кто скажет "нет", – добавил он.

Московские ключи

Однако канцлер ФРГ подчеркнул, что Европа "точно не будет принимать никаких нескоординированных мер".

"У нас всех одна цель. Мы хотим, чтобы война против Украины закончилась как можно быстрее, и ключ к этому лежит в Москве", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Такими тезисами Фридрих Мерц прокомментировал визит в Москву Эммануэля Бонна, главного дипломатического советника французского президента. Напомним, что эта встреча завершилась довольно ожидаемо – в Кремле Бонну было заявлено, что требования Франции в частности и Европы в целом "не отражают реального военного" баланса сил на фронте.

Так или иначе, Фридрих Мерц заявил, что этот визит европейца в страну-агрессора был согласован между союзниками.

"Это было тесно согласовано с нами. Мы обсуждаем это уже некоторое время", – сказал он.

