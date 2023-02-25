Глобальный центр силы и смелости сейчас в Украине, где наши люди защищают свое государство, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый, уже десятый пакет санкций Европейского Союза против страны-агрессора России. Он отметил, что украинские дипломаты и все государство продолжают работать над тем, чтобы санкции расширялись и затрагивали критически важные для РФ сферы.

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Об этом Зеленский сказал в субботу, 25 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В десятом санкционном пакете предусмотрены шаги против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста.

Также санкции затронули и кремлевских пропагандистов. "Он утопили во лжи российское общество и пытаются распространить свою ложь на весь мир. У них это точно не получится", – сказал президент.

Теперь Украина прикладывает усилия для того, чтобы санкции были направлены на российскую атомную отрасль. Ограничения должны быть введены против "Росатома" и всех, кто причастен к ракетной программе РФ и ядерному шантажу, к которому прибегает российское руководство.

Хорошим дипломатическим импульсом глава государства назвал украинскую резолюцию, принятую на Генеральной Ассамблее ООН. Она касается мира для Украины, территориальной целостности нашего государства и защиты международного права от агрессии России.

"Конечно, каждый успех наших дипломатов, каждая внешнеполитическая возможность нашего государства, каждое проявление мирового внимания к украинцам – базируются на несокрушимости народа Украины, несокрушимости наших воинов. На том, что Украина – крепка и постоянно крепнет. Мир любит сильных. И помогает смелым" , – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в Украине сейчас находится глобальный центр силы и смелости. Он – в украинцах, защищающих свое государство.

"Защищающих нашу землю, нашу Донетчину, нашу Луганщину, все наши земли, где продолжаются очень жесткие и болезненные бои. Я благодарю каждого нашего воина, всех, кто стойко, сильно, смело защищает наши позиции на Донбассе, уничтожает врага и за мощный результат на востоке. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою! Спасибо всем, кто помогает защищать Украину от российской агрессии!" – говорит гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что режиму кремлевского диктатора Владимира Путина рано или поздно придет конец. Вполне возможно, что президента страны-агрессора устранят другие "хищники" внутри РФ.

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