"Хищники найдут причину убить убийцу": Зеленский объяснил, что ждет режим Путина

Режиму кремлевского диктатора Владимира Путина рано или поздно придет конец. Вполне возможно, что президента страны-агрессора устранят другие "хищники" внутри РФ.

Видео дня

Такое мнение высказал лидер Украины Владимир Зеленский в первой части фильма "Год" журналиста и телеведущего Дмитрия Комарова. Документальная лента транслировалась 24 февраля в эфире телемарафона, а потом была опубликована на YouTube-канале известного проекта Комарова "Світ навиворіт" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист вспомнил, как у некоторых украинцев в начале полномасштабной войны были какие-то надежды на протесты внутри России. Однако обращения к россиянам не принесли результата.

Зеленский согласился с тем, что обращаться к жителям РФ нет смысла. "К сожалению, они не слышат, это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того чтобы плакать, это колоссальная трагедия", – сказал он.

Но, по мнению украинского президента, внутри Российской Федерации позже поймут, что нынешний кремлевский режим не является веченым.

"Точно будет момент, когда будет чувствоваться хрупкость режима Путина внутри государства. Тогда хищники съедят хищника. Это очень важно. Но им потребуется причина для себя. Они вспомнят слова Комарова, Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу", – поделился размышлениями Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В интервью Дмитрию Комарову Владимир Зеленский показал, где живет уже год с начала полномасштабной российской войны. В Офисе президента есть отдельная комната, которая служит главе государства спальней.

– Также президент Украины признался, что из-за работы в полутьме у него село зрение. Но, как высказался глава государства, он начал "видеть людей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!